Es gibt sie noch, die Begeisterung bei Alba Berlin. Am Montagnachmittag, als Engin Atsür und Carl English im zweiten Viertel gegen Ludwigsburg Dreier um Dreier in den Korb der Gäste regnen ließen, hatten nicht nur die Berliner Basketballprofis endlich wieder einmal gute Laune. Auch die 10.855 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof kamen auf ihre Kosten. Zuletzt hatte es nur wenig Grund zur Freude bei Alba gegeben, zum Abschluss der regulären Bundesliga-Saison gab es zumindest phasenweise spektakulären Basketball und einen 86:76 (16:15, 35:27, 19:17, 16:17)- Sieg zu sehen. Dank des ersten Erfolgs unter dem neuen Chefcoach Thomas Päch belegen die Berliner in der Abschlusstabelle den sechsten Platz und treffen nun in der ersten Play-off-Runde auf den FC Bayern München, der 16 seiner vergangenen 17 Ligaspiele gewonnen hat.

Vor dem Sprungball war Albas Play-off-Ausgangsposition alles andere als klar gewesen, auch der siebte Platz und ein Duell mit Meister Bamberg war möglich. Bei einer Niederlage gegen Ludwigsburg und einer gleichzeitigen Niederlage der Baskets Bonn gegen Oldenburg wären die Berliner sogar noch auf Platz acht abgerutscht. Dann hätte der Gegner Ulm geheißen – was vielen Alba-Fans lieber gewesen wäre als das Duell mit dem Erzrivalen aus München. Ulm hat zwar eine überragende Saison inklusive der Rekordserie von 27 Siegen hintereinander hingelegt, zuletzt hatte der Tabellenerste aber mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Aufgrund der Niederlage in Berlin sind es nun die Ludwigsburger, die es mit Ulm zu tun bekommen – und darüber wohl nicht ganz unglücklich sind, zumal sie die Ulmer zwei Tage zuvor klar besiegt hatten. Es schien zumindest so, als ob Ludwigsburgs Trainer John Patrick sein Team nicht mit so viel Feuer und Gift in das Spiel geschickt hatte, wie es sonst bei seinen Mannschaften üblich ist. Als Beleg für die zurückgefahrene Aggressivität mag gelten, dass die für ihre harte Spielweise bekannten Gäste in der gesamten Partie nur 13 Fouls begingen. Auf den Einsatz des Defensivspezialisten und ehemaligen Alba- Profis Cliff Hammonds verzichtete Patrick sogar ganz. Und als das Spiel nach einer 19-Punkte-Führung der Gastgeber kurz vor Schluss noch einmal knapp zu werden drohte, verpassten es Ludwigsburgs Aufbauspieler zweimal rätselhafterweise, vor Ablauf der 24- Sekunden-Angriffszeit einen Wurf loszuwerden.

Derartige Spielchen und Kalkulationen sind bei Alba kein Thema, schon gar nicht in der aktuellen prekären Situation. Für die Berliner ging es am Montag darum, sich nach der Entlassung von Ahmet Caki und der Verletzung von Kapitän Dragan Milosavljevic ein dringend notwendiges Erfolgserlebnis zu erarbeiten. Und nach einem schwachen Start und einem knappem ersten Viertel schien der Knoten in den Köpfen der Alba-Profis tatsächlich zu platzen: Die Berliner zogen das Tempo an, Topscorer English (24 Punkte) und Atsür (9) verwandelten innerhalb kurzer Zeit je drei Dreipunktewürfe, dazu traf Elmedin Kikanovic (15) zuverlässig wie immer aus allen Lagen. Mit 15 Punkten in Serie setzte sich Alba ab und gab die Kontrolle des Spiels in der Folge nicht mehr ab.

Ob der Sieg den Berlinern tatsächlich zu mehr Selbstvertrauen und Stabilität verhelfen kann, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Dann beginnt die nach dem Modus „Best of five“ ausgetragene Viertelfinalserie gegen den FC Bayern in München, Alba hat im zweiten Spiel am Donnerstag darauf, dem 11. Mai, Heimrecht. Die Berliner sind gegen die Münchner, gegen die sie in dieser Saison zweimal in der Liga und einmal im Pokal-Halbfinale verloren haben, krasser Außenseiter. Das gute Gefühl eines Sieges dürfen sie aber mit in die Play-offs nehmen.