Der Berliner Fußball-Zweitligist 1. FC Union verstärkt zur Rückrunde der laufenden Saison seine Offensive und verpflichtet Sebastian Polter. Nach bestandenem Medizincheck soll Polter, der einen Vertrag bis 2020 unterschrieb, ins Union-Trainingslager nach Oliva Nova in Spanien nachreisen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Polter soll Sören Brandy ersetzen, der zum Zweitliga-Konkurrenten Arminia Bielefeld wechselt. Polter hatte zuletzt für die Queens Park Rangers gespielt. Mehr in Kürze. (dpa)