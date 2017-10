In der Ostkurve, wo die treuesten Hertha-Fans stehen, wurden am Mittwochabend beim Pokalspiel gegen Köln minutenlang zwei geschmacklose Plakate mit der Aufschrift „Domplatte for one“ und „Selbst an Silvester tanzt eure Schwester allein“ hochgehalten. Das soll eine Anspielung auf die Silvesternacht 2015/16 vor dem Kölner Hauptbahnhof unweit des Doms gewesen sein. Dort hatte es hunderte sexuelle Übergriffe von sogenannten Antänzern gegeben.

Herthas Manager verurteilte diesen Vorfall schwer. „Sie diskreditieren sich selbst“, sagte Michael Preetz zu den Fans. „Das hat im Stadion nichts zu suchen, das wollen wir nicht sehen.“ Angeblich wurden Absprachen zwischen Klub und Ultragruppen missachtet, wie Preetz sagte. Er kündigte Konsequenzen für die Übeltäter an: „Damit werden wir uns noch beschäftigen.“

Schon mehrfach waren einige Hertha-Fans mit Beleidigungen und Schmähungen auf Plakaten aufgefallen, auch in Spielen gegen den 1. FC Köln und gegen RB Leipzig. Hertha hatte sich schon da von jeder Form der Diskriminierung distanziert.