Schon am Sonntag hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell. Die BR Volleys haben Trainer Luke Reynolds mit sofortiger Wirkung entlassen und Stelian Moculescu als Nachfolger präsentiert. Der 67 Jahre alte gebürtige Rumäne ist der erfolgreichste Volleyballtrainer Deutschlands und leitet schon am Montag sein erstes Training.

Grund für den Wechsel auf der Trainerposition ist der bisherige Saisonverlauf. Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Lüneburg. „Wir haben in dieser Saison keine Konstanz in unseren Leistungen gezeigt. Zu den fehlenden Ergebnissen war auch in der Spielanalage keine Besserung erkennbar. Der Trainer konnte dem Team leider keine neuen Impulse geben“, ließ Volleys-Manager Kaweh Niroomand mitteilen. „Es war ein mutiger Schritt, einem jungen Coach wie Luke Reynolds eine Chance zu geben. Um unsere Saisonziele in Meisterschaft und Champions League zu wahren, mussten wir dennoch reagieren.“

Moculescu sagte zu seiner neuen Aufgabe: „Ich habe in den anderthalb Jahren seit meinem Abschied beim VfB Friedrichshafen viele Angebote aus dem Ausland erhalten, diese jedoch alle ausgeschlagen. Jetzt hat Berlin mich gerufen. Und nach dem besonderen Abschied, der mir hier nach der Finalserie 2016 bereitet wurde, konnte ich nicht nein sagen. Mich reizt diese Herausforderung ungemein.“ (Tsp)