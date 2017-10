Der Tabellenführer war zu Gast in der Alten Försterei. Greuther Fürth thront seit einigen Wochen ganz oben, hat Alemannia Aachen überholt. Dahinter folgt mit großem Abstand Fortuna Köln – allerdings in der Ewigen Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die sagt naturgemäß recht wenig über die Aktualität aus. Da siegte der 1. FC Union Berlin am Samstag gegen die derzeit auf Platz 17 stehenden Fürther 3:1 (2:0). Lohn des hart erkämpften vierten Sieges in Folge ist der Sprung auf Rang drei. Der 1. FC Nürnberg könnte jedoch am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden wieder vorbeiziehen.

Die Köpenicker beendeten am Sonnabend auch das Angstgegner-Kapitel: Der letzte Heimerfolg gegen Fürth war im August 2003 herausgespielt worden. Salif Keita hatte beim 3:0 alle drei Tore erzielt. Keita benötigte seinerzeit 24 Minuten bis zum Führungstor, Peter Kurzweg nun nicht einmal drei. Der für den angeschlagenen Kristian Pedersen ins Team gerückte Kurzweg vollendete eine schöne Kombination über Sebastian Polter und Akaki Gogia. Für den im Sommer von den Würzburger Kickers gekommenen Kurzweg war es sein erster Einsatz in der Liga – kein schlechter Einstieg.

Union hätte schnell nachlegen können, doch Fürths Torwart Sascha Burchert, früher bei Hertha BSC, reagierte bei der Doppelchance von Marcel Hartel und Polter zweimal glänzend. Die Gäste waren vor 21.344 Zuschauern in der Alten Försterei zunächst viel mit Defensivarbeit beschäftigt, agierten aber deutlich besser als es ihre tabellarische Lage hätte vermuten lassen. Anders als beispielsweise der 1. FC Kaiserslautern Ende September, der an die Wand gespielt worden war.

Hedlund beruhigte dann Union

Fürth dagegen wurde immer mutiger und beschäftigte Unions Abwehr ordentlich. Mehr als eine halbe Chance durch Manuel Torres sprang dabei aber zunächst nicht heraus. Erschwerend kam hinzu, dass man hinten einmal nicht aufpasste und Gogia am Rande des eigenen Strafraums zu viel Platz ließ. Unions Mittelfeldspieler drehte sich, lief ein paar Schritte, zog ab und traf ins linke Eck. Das Tor fiel kurz vor der Pause überraschend.

2:0 gegen den Vorletzten, was sollte da noch anbrennen? So einiges. Die Berliner ließen sich hinten reindrängen und bekamen Probleme. Erst musste Torwart Jakob Busk bei einer verunglückten Rettungsaktion von Fabian Schönheim eingreifen. Dann zog Maximilian Wittek auf der linken Seite aus mehr als 25 Metern ab, der Ball rauschte zur Überraschung vieler am sich langmachenden Busk vorbei ins Netz.

Union hätte sich einige zittrige Minuten ersparen können, wenn Hartel aus zentraler Position besser gezielt oder später bei einem Konter aus fünf Metern den Ball richtig getroffen hätte. So aber ging in der Abwehr die Souveränität in einigen Situationen ziemlich verloren. Mehrmals verhinderte ein langes Abwehrbein – wie von Leistner gegen Torres – den möglichen Ausgleich. Ruhe bescherte dann Simon Hedlund, der sich knapp 15 Minuten vor dem Ende im Strafraum durchsetzte und über den Innenpfosten zum 3:1 traf.