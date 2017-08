„Neu in Berlin“ sind wir hier alle, nicht nur die Neuberliner, denn unsere Hauptstadt verändert sich so rasant, dass es ständig etwas Neues zu entdecken gibt.

Der Tagesspiegel hilft beim Ankommen in der Hauptstadt und verschafft Orientierung: mit dem Magazin „Neu in Berlin“. Nach dem erfolgreichen Start des Titels vor drei Jahren erscheint das Tagesspiegel-Magazin jetzt in komplett überarbeiteter und aktualisierter Neuauflage.

Mit dem Magazin „Neu in Berlin“ will der Tagesspiegel Neuberlinern das Ankommen in der Hauptstadtregion leicht machen, damit sie sich schnell heimisch fühlen. Mit informativen Beiträgen zu den Themen Wohnen, Kultur, Netzwerke, Verkehr, Schule, Bildung, Familie und Freizeit, Sicherheit beantworten wir auf 210 Seiten die wichtigsten Fragen zu allen Lebensbereichen.

In einem umfangreichen Serviceteil gibt es einen Umzugsratgeber und rund 500 Empfehlungen und Adressen. Wie funktioniert die Stadt? Wo wohnen Sie am besten – und wo kann man schnell heimisch werden? Wie knüpfen Sie neue Verbindungen? Wo können Sie gut ausgehen? Wie finden Sie eine passende Schule für Ihre Kinder?

Das Magazin gibt einen detaillierten Überblick über Stadtteile, Kieze und Wohnlagen in Berlin. Außerdem stellen wir wachsende Orte und Regionen im grünen Umland vor – denn immer mehr Neuberliner ziehen in den Berliner Speckgürtel. Zusätzlich enthält das Magazin ein Potsdam-Booklet mit City Map über Highlights und Touren durch die Stadt – sowie Top-Adressen für Freizeit, Kultur und Genuss.

Die aktualisierte Neuauflage von Tagesspiegel „Neu in Berlin“ umfasst 210 Seiten und erscheint mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren. Das Magazin erscheint jährlich und ist für 8,50 Euro deutschlandweit im Handel, an Bahnhöfen, Flughäfen, Buchhandlungen und unter www.tagesspiegel.de/neu-in-berlin erhältlich.

Eine Coverabbildung lassen wir Ihnen auf Anfrage gern zukommen.