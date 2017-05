Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der erfolgreiche Krimiautor James Patterson schreiben gemeinsam einen Thriller. „The President Is Missing“ (Der Präsident ist verschwunden) werde im Juni 2018 erscheinen, teilten die Verlage Alfred A. Knopf und Little, Brown and Company gemeinsam mit. Es sei der erste Roman Clintons, der die USA von 1993 bis 2001 regierte, und auch Pattersons erste Zusammenarbeit mit einem Ex-Präsidenten.

Der Thriller sei ein globales Drama aus den „höchsten Korridoren der Macht“, versprechen die Verlage, ohne den Inhalt konkreter zu erläutern. Das Werk werde mit Insider-Wissen gespickt, das nur ein amerikanischer Präsident haben könne. Finanzielle Details zu dem Deal zwischen Autor, Ex-Präsident und den Verlagen wurden nicht bekannt.

Patterson ist der bestverdienende Autor der Welt

„An einem Buch über einen amtierenden Präsidenten zu arbeiten, indem ich von meiner Kenntnis des Jobs, des Lebens im Weißen Haus und der Arbeitsweise Washingtons schöpfe, hat eine Menge Spaß gemacht“, sagte Clinton laut Mitteilung. Die Zusammenarbeit mit Patterson, den er seit langer Zeit sehr schätze, habe ihm viel Freude bereitet. Patterson bezeichnete die Kooperation als den Höhepunkt seiner Karriere. „Ich erzähle Geschichten, und Präsident Clintons Einblicke haben es uns möglich gemacht, eine sehr interessante zu erzählen.“

Dem US-Magazin „Forbes“ zufolge verdiente Patterson mit seinen Buchverkäufen im vergangenen Jahr 95 Millionen Dollar (87,2 Mio Euro) und war damit der weltweit am besten verdienende Autor. Bekannt ist der aus dem Staat New York stammende 70-Jährige vor allem für seine Thriller aus der Reihe um den fiktiven Psychologen Alex Cross. (dpa)