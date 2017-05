Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist nicht mehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Er gehe heute lieber zu Fuß, räumte der 68 Jahre alte Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart ein. Denn dann könne er besser „botanisieren“, also die Pflanzen am Wegesrand bestimmen. Vor Jahren sei er als Lehrer aber jeden Tag mit dem Rad zum Dienst gefahren - und habe dabei schöne Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel, dass es morgens sehr selten regne. „Ich bin keine fünfmal nass geworden in vier Jahren.“ (dpa)