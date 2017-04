Wenn der Münchner Stadtrat tagt, dann interessiert das meist kaum jemanden jenseits der Stadtgrenze. Aber an diesem Tag im Februar ist alles anders. Die Presse- und Zuschauerbänke im großen Saal des prächtigen neogotischen Rathauses sind bis auf den letzten Platz besetzt. Wer keinen Platz findet, steht in den Gängen. Abgeordnete berichten von E-Mails und Medienanfragen aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland.

Der Anlass ist scheinbar rein technisch. Zehn Jahre lang haben Fachleute daran gearbeitet, das EDV-System der Stadt auf freie und offene Software umzustellen. Die teuren Programme des US-Konzerns Microsoft kommen nur noch für Ausnahmen zum Einsatz. Das hat nicht nur einen zweistelligen Millionenbetrag an Lizenzkosten gespart, sondern das System auch sicherer gemacht – „ein großer Erfolg“, wie die Stadtregierung 2014 bekannte. Doch nun wollen Oberbürgermeister Dieter Reiter und seine große Koalition aus SPD und CSU mit allen 24 000 Bürorechnern der Stadt zurück zu Microsoft. Die Debatte verläuft hitzig. Reiter und seine Unterstützer können weder sachliche Gründe anführen noch die nötigen Ausgaben benennen. Die Entscheidung muss daher vertagt werden. Offenbar gehe es nur um ein „politisches Machtspiel“, ärgert sich Florian Roth, Chef der Grünen-Fraktion. Aber das sei höchst riskant. Wollen wir, so warnt er, „wollen wir wirklich unsere Verwaltung für immer abhängig machen vom amerikanischen Monopolisten Microsoft?“

Die Frage ist keineswegs übertrieben, und sie stellt sich nicht nur für München. In ganz Europa, von Finnland bis Portugal, von Irland bis Griechenland, basiert die Informationstechnik (IT) der staatlichen Verwaltungen auf Programmen des US-Softwarekonzerns. Weil aber die digitalen Systeme ständig wachsen und immer wichtiger werden, geraten die Staaten damit immer tiefer in die Abhängigkeit von diesem einen Konzern. Die EU-Kommission räumte sogar ein, sie befinde sich „in effektiver Gefangenschaft bei Microsoft“.

Welche Konsequenzen hat dieser „lock-in“, diese Kettung an einen Anbieter, wie es im Fachjargon heißt? Und was können Regierungen tun, um dem zu begegnen? Diesen Fragen ist das Journalisten-Team Investigate Europe drei Monate lang nachgegangen und hat Ökonomen, IT-Manager, Sicherheitsexperten und Politiker aus zwölf europäischen Ländern sowie EU-Kommission und Parlament dazu befragt. Die Ergebnisse sind beunruhigend.

