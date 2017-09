János Kóbor, 74, geboren 1943 in Budapest, genannt „Mecky“, steht an einem Spätsommernachmittag am Rand einer Open-Air-Bühne auf einem Campingplatz im Süden SachsenAnhalts. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, weiße Badelatschen, Soundcheck für das Festival „Rockgiganten“. Vor der Bühne Rasen, hinter ihr das Kyffhäusergebirge, nebenan die Kleinstadt Kelbra. Kóbor lauscht den Musikern seiner seit 55 Jahren existierenden Band Omega, die als wohl einzige aus einem sozialistischen Land stammende Rockgruppe einst Stadien im Ostblock und Hallen im Westen füllte.

Ihr offizielles Gründungsdatum: der 23. September 1962 . Kóbor selbst wird während der dreiviertelstündigen Prozedur keinen Ton ins Mikrofon singen, er schaut und lächelt, nimmt mal den Keyboarder in den Arm, mal sagt er dem Mann am Mischpult Sachen ins Ohr.

Der Soundcheck endet gegen 15 Uhr, der Auftritt wird erst nach 23 Uhr beginnen, mit dem Radetzkymarsch. Kóbor hat also Zeit. Am 27. September tritt Omega im Berliner Admiralspalast auf.