In Köln ist ein 32-jähriger Mann möglicherweise absichtlich vor eine Stadtbahn gestoßen und dadurch tödlich verletzt worden. Einem entsprechenden Verdacht gehen die Ermittler aufgrund von Aufnahmen von Überwachungskameras nach, wie die Kölner Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Getöteten handelt es sich demnach um einen Beamten des Landeskriminalamts, der am Freitagabend privat in Köln unterwegs war.

Der Fahrer habe den Unfall nicht bemerkt, die Bahn überrollte den 32-Jährigen. Zwei Begleiter des Opfers wurden zur psychologischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge war der Mann verkleidet und offenbar zum Karneval in der Domstadt. Der Polizei zufolge wurde er gegen 23.50 Uhr an der Haltestelle Chlodwigplatz offenbar zwischen die Waggons der Stadtbahn gestoßen und von dem Zug überrollt. Der Fahrer habe den Vorfall nicht bemerkt und seine Fahrt fortgesetzt.

Ein Tatverdächtiger verschwand in der Menschenmenge. Eine Mordkommission wertet nun Videoaufnahmen aus, um den Tatverdächtigen zu identifizieren. Zwei Begleiter des Getöteten wurden zur psychologischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte ein sogenannter U-Bahn-Schubser in Köln Angst und Schrecken verbreitet. Es soll sich um einen 26 Jahre alten Obdachlosen handeln, der vier Frauen angegriffen haben soll. Ihm droht wegen einer schweren psychischen Krankheit die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. (AFP/dpa)