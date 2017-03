Am Düsseldorfer Hafen ist am Sonntagnachmittag die Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden worden. Die Leiche sei auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik entdeckt worden, teilte die Kriminalpolizei in Düsseldorf mit. Die Beamten haben nach eigenen Angaben einen 16-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festgenommen. In der Mitteilung der Kriminalpolizei hieß es: "Aufgrund der Gesamtumstände musste von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden". Der 15-Jährigen soll der "Bild"-Zeitung zufolge die Kehle durchgeschnitten worden sein. Für 15 Uhr setzte die Polizei eine Pressekonferenz an. (Tsp)