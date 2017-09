Die Polizei in Baden-Württemberg hat am Freitag im Zusammenhang mit den Supermarkt-Erpressungen einen Mann aus dem Kreis Tübingen festgenommen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Samstagmorgen halten die Ermittler den 55-Jährigen für dringend tatverdächtig. Die Staatsanwaltschaft wolle noch an diesem Samstag einen Haftbefehl gegen ihn beantragen. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagmorgen mit.

Die Ermittler seien nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf den Mann aufmerksam geworden, hieß es. Die Polizei hatte den 55-jährigen Deutschen am Freitag in Ofterdingen (Kreis Tübingen) überprüft und festgenommen. Die Ermittler wollten am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Konstanz Einzelheiten mitteilen. Wie es aus Ermittlerkreisen hieß, wurden in der Nacht zum Samstag kriminaltechnischen Untersuchungen vorgenommen. Dabei handelt es sich in der Regel etwa um DNA-Abgleich und Fingerabdrücke. Der Mann habe zu den Vorwürfen bislang geschwiegen.

Der mutmaßliche Täter hatte in einer E-Mail an die Polizei, den Verbraucherschutz und mehrere Lebensmittelkonzerne von Mitte September damit gedroht, bis Samstag 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag. Der Fall schuf allgemein Verunsicherung, zumal der Erpresser keine Angaben dazu machte, welche Produkte und welche Filialen konkret betroffen sein sollen.

Schon Mitte September waren fünf mit Ethylenglycol vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden. Die Polizei hatte am Donnerstag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. Danach waren bundesweit Hunderte Hinweise eingegangen.

Hinweis aus Peine bestätigte sich nicht

Zwischenzeitlich war deshalb auch ein Mann im niedersächsischen Peine ins Visier der Ermittler geraten. Angestellte einer Drogerie-Filiale in der Innenstadt informierten am Vormittag die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der dem mutmaßlichen Erpresser ähnlich gesehen habe. Die Polizei war sich bald jedoch sicher, dass es sich bei diesem Mann nicht um den Verdächtigen handelte. Er habe lediglich eingekauft, teilte ein Sprecher mit.

Angaben darüber, welche Produkte und welche Filialen konkret betroffen sein sollen, machte der Täter nicht. „Er hat nicht angegeben welche Lebensmittel, in welcher Region und in welchen Geschäften er vergiften wird. Er hat sogar angekündigt, dass er nationale und internationale Niederlassungen deutscher Lebensmittelkonzerne und Drogeriemärkte treffen will. „Wir nehmen diese Drohung sehr ernst“, hatte Oberstaatsanwalt Alexander Boger am Donnerstag in Konstanz erklärt.

Gefahndet wurde nach dem Erpresser auch im Ausland, vor allem in Österreich und der Schweiz. Die Sonderkommission „Apfel“ mit mehr als 220 Beamten geht von einem sehr skrupellosen Täter aus. Außer der Droh-Mail gab es keinen weiteren Kontakt mit dem Erpresser. (dpa)