Eine mögliche Rettung der Arbeitsplätze bei Air Berlin wird einige Tage länger dauern als erwartet. Eine Entscheidung dürfte erst am Montag, den 25. September, also am Tag nach der Bundestagswahl und dem Berliner Volksentscheid zur Zukunft des Flughafens Tegel, fallen. Das erfuhr der Berliner "Tagesspiegel" aus Verhandlungskreisen. Bisher war man davon ausgegangen, dass Frank Kebekus, der vom Gericht bestellte Bevollmächtigte für die insolvente Airline, bereits am kommenden Donnerstag (21. September) die Entscheidung verkünden wird, welchen Bietern die Gläubiger Teile oder das gesamte Geschäft der Fluglinie verkaufen.

In der Zentrale von Air Berlin geht man davon aus, dass sich der Flugbetrieb nach den massenhaften Krankmeldungen von Piloten weiter stabilisiert und so genug Zeit bis zu einer Entscheidung bleibt. Bis zum Donnerstagnachmittag fielen nur elf der insgesamt rund 750 angesetzten Flüge aus. In den Tagen zuvor waren es deutlich mehr.