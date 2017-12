Die Deutsche Lufthansa erhofft sich durch den Verzicht auf Start- und Landerechte grünes Licht der EU-Kommission für ihren Deal mit Air Berlin. „Wir haben sehr fair und transparent offen gelegt, wieviele Slots wir bereit sind abzugeben“, sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Montag. „Wir übernehmen eine Niki quasi ohne Slots, wenn es dann zum Okay der Europäischen Kommission kommt.“ Lufthansa befinde sich mit der Behörde in einem „sehr konstruktivem Dialog.“ Ob das Unternehmen von Brüssel 20 Flugzeuge mehr oder weniger genehmigt bekomme, sei „nicht überzubewerten“. Natürliche arbeite Lufthansa auch an einem „Plan B“, wenn der Deal platze. Dann würde der Konzern das organische Wachstum nochmal um 20 Flugzeuge erhöhen.

Die Kranich-Linie bekam im Oktober von Air Berlin den Zuschlag für die Töchter Niki und LGW für rund 210 Millionen Euro. Die EU-Kommission beurteilt vor allem die Übernahme der österreichischen Fluglinie Niki mit einer Flotte von rund 20 Flugzeugen skeptisch. Die Behörde hatte Ende vergangener Woche die Prüfung des Air-Berlin-Deals bis kurz vor Weihnachten verlängert, nachdem die Lufthansa Zugeständnisse eingereicht hatte.

Reuters hatte von einem Insider erfahren, dass es dabei um den Verzicht auf Start- und Landerechte – sogenannte Slots – der Air-Berlin-Töchter Niki und LGW geht. Die Lufthansa hatte sich dazu bislang nicht geäußert. Die Brüsseler Wettbewerbshüter können ihre Prüfung auf 90 Werktage verlängern – dann würde Lufthansa die Zwischenfinanzierung von Niki aber wohl einstellen.

Easyjet will am Standort Berlin groß wachsen

Grünes Licht von der EU-Kommission erhält unterdessen wohl der Konkurrent Easyjet für den Kauf eines anderen Teils von Air Berlin, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr. Die Transaktion werde aller Voraussicht nach ohne Auflagen freigegeben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Nach Informationen des Tagesspiegels will Easyjet noch in dieser Woche in Berlin das Konzept für Wachstum an den Flughäfen der Hauptstadt vorlegen. Easyjet will mit dem Air-Berlin-Geschäft zum größten Anbieter in der deutschen Hauptstadt werden und greift so auch die Lufthansa-Tochter Eurowings an. Die Briten leasen im Rahmen des Anteilskaufs bis zu 25 A320-Flugzeuge und erwerben Slots. Rund 1000 Air-Berlin-Mitarbeiter wechseln ebenfalls zu Easyjet.

Schon vor dem Easyjet-Deal war sich Air Berlin mit der Lufthansa über den Kauf von mehreren Unternehmensteilen einig geworden. Die Technik-Sparte wie auch die Air-Berlin-Frachttochter Leisure Cargo fanden indes in einer Bietergemeinschaft der Berliner Zeitfracht- Gruppe mit der Wartungsfirma Nayak einen neuen Eigentümer.

Air Berlin Technik verkauft: 700 Jobs fallen weg

Der Großteil der Arbeitsplätze geht dabei verloren: In Berlin werden 80 Beschäftigte übernommen, in Düsseldorf 170, wie die Bietergemeinschaft Zeitfracht-Nayak am Montag mitteilte. München als Standort der Air Berlin Technik wird damit geschlossen. Den 700 übrigen Mitarbeitern stehe eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft offen – allerdings nur in Berlin. Die Länder NRW und Bayern hatten eine Finanzierung einer solchen Qualifizierungsgesellschaft abgelehnt.

Der Verkauf soll noch in diesem Jahr vollzogen werden, über den Preis wurde Schweigen vereinbart. Nayak-Geschäftsführer Boris Liffers sagte, die Verhandlungen mit bisherigen Kunden der Air Berlin Technik seien weit fortgeschritten. Eurowings habe schon Aufträge vergeben. Nayak hatte sich für das Rennen um die insolvente Air Berlin mit der Berliner Logistikfirma Zeitfracht zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen. Zeitfracht übernimmt das Tochterunternehmen Leisure Cargo, das mit 60 Beschäftigten Frachtplätze in Flugzeugen vermarktet. rtr/dpa/kph