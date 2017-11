Der Protest gegen den geplanten Abbau tausender Stellen bei Siemens hat am Donnerstagmorgen große Teile der Berliner Innenstadt erfasst. Beschäftigte des Elektrokonzerns demonstrierten am frühen Morgen mit einem Autokorso gegen die angekündigten Stellenstreichungen.

Die Fahrzeugkette sei um 6.15 Uhr am Dynamowerk im Bezirk Spandau gestartet, sagte Klaus Abel, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in der Hauptstadt. Rund 200 Autos - geschmückt mit Transparenten und Gewerkschaftsfahnen - folgten laut seinen Angaben hupend einem Motivwagen, der Siemens-Chef Joe Kaeser zeigen sollte. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin sprach auf Twitter von 100 Fahrzeugen. Der Protestzug könnte für Behinderungen in mehreren Stadtteilen sorgen, sagte eine Polizeisprecherin im Rundfunk.

SPD-Chef Schulz bei der Kundgebung von Siemens-Mitarbeitern in Berlin. Foto: Reuters/Hannibal Hanschke

Zur Kundgebung am Tagungshotel der jährlichen Siemens-Betriebsräteversammlung in Neukölln kamen rund 2000 Teilnehmer aus ganz Deutschland. Dicht an dicht standen sie entlang der gesamten Vorderseite des Hotels, bis hin zum Parkplatz, mit Trommeln, Pfeifen und Tröten. Hundert Meter tosender Protest. "Mensch vor Marge" stand auf einem Banner, "fehlt's der Leitung an Ideen, müssen wir gehen" auf einem anderen.

Der Grund: Siemens hatte vor einer Woche angekündigt, weltweit 6900 Stellen abzubauen - davon etwa die Hälfte in Deutschland. Der Münchner Konzern reagiert damit nach eigener Begründung auf schlechter laufende Geschäfte in der Kraftwerks- und Antriebstechnik. Das wollen Arbeitnehmervertreter aber nicht hinnehmen. "Das ist Steinzeitkapitalismus", sagte Abel angesichts eines Unternehmensgewinns von mehr als sechs Milliarden Euro. "Wehrt Euch! Empört Euch!", rief er.

Martin Schulz kritisiert Joe Kaeser

Auf dem Podium stand auch der SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Von Menschen als Vollzeitäquivalenten zu sprechen, rief er, beraube ihnen ihrer Würde. "Das sind doch keine Kostenfaktoren mit zwei Ohren", sagte er. Außerdem stünden hinter jedem Mitarbeiter, der um seinen Job bangen müsse, Ehepartner, Kinder, pflegebedürftige Eltern. "Was ist das denn für eine Haltung?", fragte Schulz.

Ein paar Worte richtete er direkt an den Siemens-Chef Joe Kaeser, "der ja immer viele kluge Reden" halten würde, in denen er die Politik an ihre "sozialen Verpflichtungen" erinnere. Nun solle Kaeser doch einmal selbst das umsetzen, was er immer laut einfordere.

Nach der Bundestagswahl im September sah der Siemens-Chef die Eliten des Landes bei der Bekämpfung des Populismus gefordert: "Ich glaube, wir machen es uns zu leicht, wenn wir die AfD-Wähler als Menschen am Rande der Gesellschaft abtun", sagte er. Die sogenannte vierte industrielle Revolution werde ebenfalls einen herausfordernden Wandel bedeuten. Dieser Transformationsprozess müsse erklärt, begleitet und gestaltet werden, sonst drohten gesellschaftliche Spannungen und eine Spaltung der Gesellschaft. Zwei Monate später wird Kaeser für ebendies kritisiert: Er, der zur Wirtschaftselite des Landes gehört, würde die Zukunft vieler Arbeitnehmer weder erklären, noch gestalten. „Dass durch Arbeitsplatzabbau die Effizienz des Unternehmens gesteigert wird, heißt übersetzt: Damit wir noch ein bisschen mehr Gewinn machen, schmeißen wir die Leute raus. Das ist asozial", meinte Schulz. Die Politik könne allerdings wenig tun, um den Stellenabbau zu verhindern.



IG Metall will "ordentlich Krawall" machen

Siemens will seine Werke in den sächsischen Städten Görlitz und Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen schließen, in Berlin sollen fast 900 Arbeitsplätze wegfallen. Auch in Offenbach und Erfurt sind Einschnitte vorgesehen. Sollte das Werk in Görlitz, wo die Auftragsbücher voll sein sollen, tatsächlich geschlossen werden, würde sich die Arbeitslosigkeit dort von 15 Prozent auf 23,5 Prozent erhöhen. "An einem Industriearbeitsplatz hängen immerhin vier, fünf weitere, wie zum Beispiel die von Zulieferern", sagte der ostdeutsche IG-Metall-Chef Olivier Höbel. "Viele tausend Existenzen stehen hier auf dem Spiel." Und das von Berufseinsteigern, die jetzt mit Mitte 20 wach liegen und nicht wissen, wie es weiter geht, bis hin zu jenen, die Jahrzehnte für Siemens geschuftet haben, und nicht wissen, ob sie im hohen Alter überhaupt noch eine andere Stelle finden.

Predrag Savic ist Betriebsratsvorsitzender des Dynamowerks in Berlin, wo 570 Stellen gestrichen werden sollen. Wütend meinte er, "mit eurer Arbeitskraft und eurem Know-How ernährt ihr die Manager dieses Landes und nicht umgekehrt." Siemens-Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn sagte, "in meiner langen Zeit bei Siemens habe ich so etwas noch nicht erlebt."

Gewerkschaftschef Jörg Hofmann kündigte in der „Süddeutschen Zeitung“ an, seine Organisation werde „nun ordentlich Krawall machen“. Siemens solle über Investitionen Jobs schaffen. „Wir werden die Beschäftigten ganz bestimmt nicht alleine ihrem Schicksal überlassen“, betonte er. Vage blieb Hofmann bei der Frage, ob es zu Ausständen bei dem Konzern kommt: „Streik bleibt immer das letzte Mittel.“

Siemens-Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafter wollen bis auf Weiteres nicht über den geplanten Stellenabbau sprechen. "Wir werden nicht auf der Grundlage von Schließungsplänen verhandeln", sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner. Siemens sei kein Sanierungsfall.

Mehrere Landes-Wirtschaftsminister sowie die Berliner Wirtschaftssenatorin luden den Siemens-Vorstand hingegen zu einem Gespräch ein. Man erwarte Erläuterungen über die Standortschließungen, teilten Ramona Pop (Grüne) und die Minister Martin Dulig aus Sachsen, Wolfgang Tiefensee aus Thüringen und Albrecht Gerber aus Brandenburg (alle SPD) mit. Vor dem Hintergrund der hohen Gewinne von Siemens und Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Standorte könne man die Entscheidungen einfach nicht nachvollziehen. (mit dpa)