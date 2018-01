Der niederländische Essenslieferdienst-Konzern Takeaway.com erwartet eine Konsolidierung des Marktes. „In jedem großen Land der Welt kann es nur einen Anbieter geben“, sagte Takeaway-Chef Jitse Groen dem „Tagesspiegel“ (Samstagsausgabe). Dabei bringt Groen auch einen Zusammenschluss mit Delivery Hero ins Spiel: „Eine Fusion wäre eine Option“.

In Deutschland, wo der Konzern unter der Marke „Lieferando“ agiert, sieht sich das Unternehmen dafür in einer starken Position. „Wir schätzen, dass wir in Deutschland inzwischen 20 Prozent mehr Bestellungen haben als die Nummer Zwei und Drei zusammen“, sagt Groen. Er bezieht sich dabei auf „Lieferheld“ und „Pizza.de“, die beide zum deutschen Konzern Delivery Hero gehören.

Damit wäre Lieferando ausgerechnet in der Heimat von Delivery Hero Marktführer. Das Berliner Unternehmen ist im Vorjahr an die Börse gegangen und weltweit der größte Anbieter von Essenslieferungen.