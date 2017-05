Im Rahmen der G-20-Präsidentschaft bitten Regierungen verschiedene Gruppen der Zivilgesellschaft um Vernetzung und Input. So formierten sich Formate wie die "Woman 20" (W20) oder die "Labour 20" (L20) für die Gewerkschaften. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft waren von der Bundesregierung beauftragt worden, den Diskussionsprozess der Weltwirtschaft zu organisieren - im Rahmen der "Business 20" (B20).

Beteiligt waren rund 2500 Personen von insgesamt 700 Unternehmen und Verbänden aus 40 Ländern. Diese haben sich am 2. und 3. Mai in April im Tempodrom in Berlin-Kreuzberg getroffen und ihre ausgearbeiteten Vorschläge präsentiert - sortiert nach drei Schlagworten "Stabilität sichern", "Zukunftsfähigkeit verbessern" und "Verantwortung übernehmen. Das gesamte PDF auf 30 Seiten zum Download finden Sie hier. Die jeweils knappe Zusammenfassung der 20 "Empfehlungen" lesen sie hier...

Stabilität sichern

Empfehlung 1: Ein offenes und inklusives Handelssystem stärken – Die G20-Mitglieder sollten ihr bedingungsloses Bekenntnis zu einem offenen, regelbasierten und inklusiven Handel bekräftigen und hierbei die Bedeutung von Transparenz und effektiven Unterstützungsprogrammen hervorheben sowie Protektionismus in all seinen Formen ablehnen.

Empfehlung 2: Das Potenzial des digitalen Handels nutzen – Die G20 sollte den digitalen Handel befördern, indem sie den Aufbau von digitalen Fähigkeiten beschleunigt, die Umsetzung interoperabler und nicht-diskriminierender Leitlinien für den elektronischen Handel fördert und ein Verhandlungsmandat der WTO für den digitalen Handel einfordert.

Empfehlung 3: Die Beteiligung von KMU am Handel stärken – Die G20-Mitglieder sollten die Beteiligung von KMU am Handel und an globalen Wertschöpfungsketten fördern, indem sie die Bedürfnisse von KMU systematischer in Handelsabkommen berücksichtigen, den Ausbau von Kapazitäten fördern und Geschäftsreisen erleichtern.

Empfehlung 4: Globale Konnektivität fördern – Die G20 sollte globale Konnektivität fördern, indem sie ein Rahmenwerk für Cybersicherheit definiert, Normen für verantwortungsvolles Verhalten von Staaten unterstützt, freie und zuverlässige grenzüberschreitende Datenströme ermöglicht und Investitionen in IKT-Infrastruktur sowie in den Aufbau von Kapazitäten und Fähigkeiten fördert.

Empfehlung 5: Industrie 4.0 und industrielles Internet stärken – Die G20 sollte die Verbreitung von Industrie 4.0 und des industriellen Internets (I4.0 & II) unterstützen, indem sie Innovationen, die Bereitstellung von IKT-Infrastruktur sowie die Entwicklung und Anwendung globaler Standards fördert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am 3. Mai 2017 in Berliner Tempodrom beim Abschluss des Treffens von... Foto: Kay Nietfeld/dpa

Empfehlung 6: Chancen künstlicher Intelligenz nutzen – Die G20 sollte die Entwicklung der auf den Menschen ausgerichteten künstlichen Intelligenz (KI) und der damit verbundenen Technologien unterstützen, indem sie einen informierten öffentlichen Dialog über Chancen und Herausforderungen ermöglicht, die Entwicklung und Umsetzung von Innovation unterstützt sowie die Einführung smarter Infrastruktur beschleunigt.

Empfehlung 7: Digitale Kapazitäten und Fähigkeiten von KMU aufbauen – Die G20-Mitglieder sollten KMU den Zugang zur digitalen Wirtschaft erleichtern, indem sie die digitale Infrastruktur außerhalb von Industriezentren stärken, den Aufbau von Kapazitäten für KMU intensivieren und einen stärkeren Wissensaustausch ermöglichen.

Empfehlung 8: Wachstumsfördernde Finanzmarktregulierung entwickeln – Die G20 sollte sich zu internationaler Zusammenarbeit im Finanzbereich bekennen. Zudem sollte sie die internationalen Institutionen,

die Finanzstandards setzen, und die nationalen Regulierungsbehörden, die diese umsetzen, auffordern, die Finanzmarktregulierung kohärenter und transparenter zu gestalten und umzusetzen sowie

stärker auf Vereinbarkeit mit allen G20-Zielen hin zu prüfen. Die G20 sollte darüber hinaus die Digitalisierung des Finanzwesens vorantreiben.

Empfehlung 9: Zugang zu Finanzierung für KMU verbessern – Die G20-Mitglieder sollten die Umsetzung der Hochrangigen Prinzipien der G20/OECD zur Finanzierung von KMU, des Aktionsplans der G20 zur Finanzierung von KMU und der Hochrangigen Prinzipien der G20 zu digitaler finanzieller Teilhabe sicherstellen, insbesondere durch die Stärkung der Finanzmarktinfrastruktur und Ausweitung des Zugangs zu diversifizierten Finanzinstrumenten.