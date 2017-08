Die Fluggesellschaft Air Berlin hat Insolvenzantrag gestellt. Nachdem Hauptaktionär Etihad erklärt habe, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sei man „zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht“, teilte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Die Lufthansa will nach eigenen Angaben Teile von Air Berlin übernehmen. Die Lufthansa befinde sich "in Verhandlungen über den Erwerb von Teilen der airberlin Gruppe", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Lufthansa unterstütze "gemeinsam mit der Bundesregierung" die Restrukturierung von Air Berlin.

Urlauber und Reisende können mit Air Berlin nach Deutschland zurückkehren

Der Flugbetrieb wird aber "in vollem Umfang fortgeführt", da die Bundesregierung einen Übergangskredit in Höhe von 150 Millionen Euro gewährt hat, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bundesministerien für Wirtschaft und Verkehr.

Zur Begründung verwiesen die Ministerien auf Zehntausende Reisende und Urlauber: "Der Rückflug dieser Reisenden nach Deutschland mit Air Berlin wäre andernfalls nicht möglich gewesen." Alternative Rückflugmöglichkeiten seien nicht zu gewährleisten gewesen. Die Erklärung der Ministerien können Sie hier im Wortlaut nachlesen:

Die Passagierzahlen von Air Berlin waren zuletzt stark eingebrochen: Im Urlaubsmonat Juli verlor die kriselnde Airline gegenüber dem Vorjahr ein Viertel ihrer Kunden. Schon seit 2008 hatte Air Berlin fast durchgehend Verluste geschrieben. (Tsp, dpa, Reuters)