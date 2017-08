Die Introverwaltung des Unternehmers Hans Rudolf Wöhrl ist nur an einer Komplettübernahme der Air Berlin interessiert. Eine entsprechende Absichtserklärung habe er an den Insolvenzverwalter geschickt. Die Behauptung, dort sei kein Schreiben eingegangen, sei später revidiert worden. Sein Bestreben sei es, zu den Wurzeln von Air Berlin zurückzukehren, was den touristischen Verkehr betrifft. Das bedeute eine Intensivierung des deutschen und europäischen Kurzstreckenverkehrs.

Bei der Langstrecke stünden ausschließlich touristische Ziele im Flugplan, die man möglichst 52 Wochen im Jahr anfliegen kann. Das würde die Beibehaltung der Direktverbindungen in die USA implizieren. Wöhrl würde auch von der „Provinz“ Flüge über den dann eröffneten Flughafen BER nach Palma anbieten. Dies bedeute die Rückkehr zu den Konzepten von Joachim Hunold, der nach dem Konzept „Von der Provinz in die Welt“ sehr erfolgreich gewesen sei, bis durch den Einstieg von Etihad dieses Erfolgsmodell Stück für Stück aufgegeben wurde.

Er wolle sich vor allem bemühen, das Vertrauen der Mitarbeiter und der Kunden zurück zu gewinnen.. Air Berlin verliere derzeit Millionenumsätze, weil die Menschen der Airline nicht mehr vertrauten. Sein Prinzip sei, durch Produktivitätssteigerung sowohl den Personalstand als auch die Gehälter beizubehalten.

Auf die Frage, wie lange es dauern würde, bis Air Berlin wieder verlustfrei fliegen könne, differenzierte er: Der Winter 2017/2018 würde hohe Verluste bringen, der Sommerflugplan 2018 mit ein wenig Glück eine schwarze Null zeigen. Dann folgten noch einmal sechs schwierige Monate, die aber der Sommer 2019 ausgleichen könne. Danach sollte Air Berlin gut dastehen.