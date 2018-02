40.000 Berliner Haushalte waren am Sonntag stundenlang ohne Kabelanschluss. Seit dem frühen Morgen schauten Nutzer in Zehlendorf, Steglitz und Wilmersdorf buchstäblich in die Röhre. Betroffen waren Kunden von Ex-Kabel Deutschland, das jetzt zu Vodafone gehört. Sie konnten weder fernsehen noch über das Festnetz telefonieren oder im Internet surfen, falls ihre Telefon- und Internetverbindung über das Kabel läuft. Normale Vodafone-Handykunden hatten dagegen keinen Grund zur Sorge.

Hintergrund der Störung ist womöglich Vandalismus. "In Wilmersdorf ist ein Kabelschacht aufgebrochen worden und Glasfaserkabel wurden mutwillig durchtrennt", sagte eine Vodafone-Sprecherin dem Tagesspiegel. Neben Vodafone seien auch andere Anbieter betroffen. Die Polizei ist eingeschaltet, Techniker von Vodafone arbeiten auf Hochtouren, die Störungen zu beheben. "Wir hoffen, dass im Laufe des Tages alle Kunden wieder am Netz sind", sagte die Sprecherin.

Am Nachmittag meldete das Unternehmen zunächst, dass die Haushalte in Wilmersdorf wieder angeschlossen waren. Um 17.20 Uhr war auch die Störung in Zehlendorf und Steglitz wieder behoben.

Mehr zum Thema Berlin-Schöneberg Bank-Einbrecher legen Telefonnetz lahm

Einem Bericht des rbb zufolge prüft die Polizei aber auch einen Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in der Breiten Straße in Schmargendorf am frühen Sonntagmorgen. Dieser habe sich etwa zur gleichen Zeit ereignet wie der Netzausfall. Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits vor gut einer Woche in Schöneberg: Dort hatten Unbekannte in einem Baustellenschacht ein Glasfaserkabel durchtrennt, ehe sie versuchten, in eine Sparkasse in der Grunewaldstraße einzudringen. Offenbar wollten sie dadurch die Alarmanlage ausschalten.