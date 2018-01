Es ist ein schlechter Zeitpunkt für das schwedische Textilunternehmen Hennes & Mauritz (H&M), einen PR-Skandal überwinden zu müssen. Doch die Aufregung über eine Werbekampagne mit einem schwarzen Kindermodel setzt sich fort. Auf dem Werbefoto für einen Kinderpulli trug das schwarze Kindermodel Liam Mango aus Stockholm einen Pullover, der rassistische Konnotationen weckt. Während ein weißes Kindermodel einen Pulli trug, auf dem „Überlebensexperte“ stand, trägt Liams Kapuzenpullover die Aufschrift „Coolest Monkey in the Jungle“ – auf Deutsch „lässigster Affe im Dschungel“.

In den Sozialen Netzwerken entbrannte daraufhin ein Shitstorm über den Vergleich von schwarzen Menschen mit Affen. In Südafrika mussten am Samstag nach Demonstrationen sogar alle H&M-Läden vorübergehend geschlossen werden. Demonstranten hatten vor etlichen Läden protestiert und waren teilweise in sie eingedrungen. H&M sei ein „rassistischer“ Laden, sagte Benjamin Disoloane von der Partei der Ökonomischen Freiheitskämpfer der Nachrichtenseite „News24“.

Der kanadische R’n’B-Sänger „The Weeknd“ beendete umgehend seine Zusammenarbeit mit H&M. Er schrieb auf Twitter: „Ich fühle mich tief beleidigt und werde nicht mehr mit H&M arbeiten ...“ 302000 Menschen gefiel dieser Post. Auch der kalifornische Rapper G-Eazy kündigte die Partnerschaft mit dem Unternehmen. Boris Becker schrieb: „Es hört wohl nie auf ... Wann fangen wir endlich an, Hautfarbe zu respektieren?“

Der schwedische Modegigant mit einem Jahresumsatz von über 20 Milliarden Euro reagierte mit einer Entschuldigung: Man verstehe, dass viele Menschen über den Kinderpullover empört sind, antwortete das Unternehmen auf Twitter. Man könne dem nur zustimmen: „Es tut uns sehr leid, dass das Bild gemacht und der Slogan auf die Pullover gedruckt wurde.“ Man kündigte außerdem an, das Bild von der Webseite zu nehmen und den Pullover aus dem Sortiment zu entfernen.

Verschiedene Internetseiten zitieren Facebook-Posts der Mutter des Jungen, in denen sie geschrieben haben soll, dass sie die Aufregung nicht verstehen könne und ihr dieses Denken fremd sei. Ihr Sohn sei in hunderten verschiedenen Outfits fotografiert worden. Auch in anderen Kommentaren wird kritisiert, falsch verstandene politische Korrektheit werde in diesem Fall aufgebauscht. Tahir Della von der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland“ findet diese Debatte enttäuschend: „Ob die Eltern oder der Junge selbst das rassistisch finden, ist vollkommen irrelevant. Denn es verletzt trotzdem andere, wenn solche Bilder aufrechterhalten werden.“ Für Rassismus sei es weniger wichtig, ob derjenige die Beleidigung so meinte oder nicht, als die Frage, wen die Äußerungen treffen. Und gerade der Vergleich von Affen und schwarzen Menschen sei ein altes Stereotyp. Immer wieder würden etwa schwarze Fußballspieler als Affen beleidigt. „Dass H&M so konsequent reagiert hat, ist natürlich gut. Aber es hat sicher damit zu tun, dass die Firma auch auf Märkten in der Welt präsent ist, wo mehr schwarze Menschen leben als in Deutschland“, sagt Della. Wenn er es ernst meine, müsse der Konzern jedoch eingestehen, dass er kein Controlling für solche Fragen habe – und entsprechende Strukturen schaffen.

Die Aktie liegt nur noch knapp über ihrem Allzeit-Tief

Den Konzern trifft der Skandal in einer äußerst heiklen Phase. Seit dem Höchstkurs von 39 Euro im März 2015 fällt der Aktienkurs des Modeherstellers nahezu kontinuierlich. Inzwischen liegt er nur noch knapp über seinem Allzeit-Tief von 16,22 Euro.

Einige Branchenexperten argumentieren, dass das familiengeführte Unternehmen die Digitalisierung verschlafen habe. Dabei hilft es sicher nicht, dass Carl Steinbeck am Mittwoch seinen Rücktritt als Online-Chef der Modemarke H&M bekanntgab.

So gibt es in nahezu der Hälfte der 64 Länder, in denen H&M Filialen betreibt, immer noch keine Online-Shops des Unternehmens. Gleichzeitig wachsen die Umsätze bei Online-Versandhändlern wie Zalando, Amazon und Outfittery immer weiter. In Deutschland geben inzwischen 82 Prozent der Menschen an, Kleidung über das Internet zu kaufen – mehr, als auf diesem Wege Bücher kaufen. Und auch der Wettkampf um die billigsten Klamotten wird durch neue Anbieter wie Lesara derzeit eher im Internet ausgetragen als in den Fußgängerzonen.

Wie man sich und die 148000 Mitarbeiter (Stand 2015) aus dieser Krise befreien will, ist bislang unklar. Auf die ersten Filialschließungen sollen weitere folgen. Branchenintern gibt es Gerüchte, dass H&M noch dieses Jahr einen neuen Online-Shop starten will, was die Modefirma bisher aber nicht bestätigte. Als weitere Hoffnung gilt China. So gab H&M bekannt, dass es seine Zusammenarbeit mit Alibaba, dem chinesischen Amazon-Pendant, vertiefen wolle. Will man dort Erfolg haben, muss die Firma künftig wohl um so besser darauf achten, dass ihre Werbung nicht potentielle Kunden beleidigt oder verärgert.