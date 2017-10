Postbank-Kunden brauchen jetzt Geduld. Wer seine Bankgeschäfte am Schalter in der Filiale erledigen oder dort Päckchen abgeben will, wird am Montag vielerorts vor verschlossener Tür stehen. Der Grund: Fast 98 Prozent der 18.000 Postbank-Angestellten haben in einer Urabstimmung für einen unbefristeten Streik gestimmt. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mit. Ob die Mitarbeiter tatsächlich längerfristig ihre Arbeit niederlegen, ist aber noch nicht gesagt. Das hängt vom Ausgang der Verhandlungen ab, die die Gewerkschaft und das Management an diesem Montag wieder aufnehmen wollen. Zumindest am Montag aber dürften die meisten Filialen geschlossen bleiben. "Welche der über 80 Berliner Filialen vielleicht doch offenbleiben, kann ich nicht sagen", so die Berliner Gewerkschaftssekretärin Christina Förster. Beim letzten Mal seien vier Filialen geöffnet gewesen, weil sich Mitarbeiter nicht am Streik beteiligt hätten.

Es gibt Streit über den Kündigungsschutz

Mitarbeiter und Postbank streiten schon seit Monaten über eine Gehaltserhöhung und eine Jobgarantie. Die Forderungen gehen dabei weit auseinander. Die Gewerkschaft will ein Lohnplus von fünf Prozent und einen Kündigungsschutz bis Ende 2022 durchsetzen. Das Management hat dagegen zuletzt nur 2,5 Prozent mehr Lohn und eine Jobgarantie bis Mitte 2019 angeboten. Angeblich will die Postbank den Angestellten an diesem Monat nun ein neues Angebot unterbreiten. Wie es aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Entscheidend wird sein, ob die Gewerkschaftler darauf eingehen – oder tatsächlich den unbefristeten Streik ausrufen.

Der Frust unter den Angestellten der Postbank ist derzeit groß. Denn sie mussten in den letzten zehn Jahren viel mitmachen. Erst ist die Deutsche Bank 2008 bei der Postbank eingestiegen und hat sie bis 2015 komplett übernommen. Weil die Integration aber nicht so recht gelingen wollte und der Kostendruck groß war, entschied die Deutsche Bank, die Postbank doch wieder zu verkaufen. Weil sich dann aber wohl niemand fand, der bereit war, den gewünschten Preis zu zahlen, hieß es im März diesen Jahres: Rolle rückwärts. Die Postbank, die bis dahin bereits komplett von der Deutschen Bank abgetrennt worden war, soll nun doch wieder in den Konzern integriert werden.

Bei der Integration dürften Stellen wegfallen

Kein Wunder also, dass die Mitarbeiter derzeit verunsichert sind. Zumal Deutsche-Bank-Chef John Cryan bereits angekündigt hat, dass im Zuge der Wiedereingliederung Stellen wegfallen. „Die Integration wird Jobs kosten“, sagte er im Frühjahr. Wie viele Angestellte ausscheiden werden, ist bislang noch nicht klar. Es soll um eine vierstellige Zahl gehen.

Sollte es nun tatsächlich zum unbefristeten Streik kommen, träfe das längst nicht nur Bankkunden. Auch die Post wickelt ihre Dienst über die 1000 Postbankfilialen ab.