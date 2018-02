Ausgerechnet die vor der Abspaltung stehende Stahlsparte lässt bei Thyssenkrupp wieder einmal die Kassen klingeln. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende September) konnte der Konzern seinen operativen Gewinn um 52 Prozent auf 444 Millionen Euro steigern. Für den Löwenanteil sorgte neben der Stahlsparte das Aufzugsgeschäft. Im zweiten und dritten Quartal sollen die Ergebnisse weiter steigen. Die vor der Fusion mit dem europäischen Stahlgeschäft von Tata Steel stehende Stahlsparte profitierte von Preiserhöhungen sowie der laufenden Restrukturierung.

Der Anlagenbau hingegen verzeichnete einen Ergebnisrückgang von 42 Millionen auf 12 Millionen Euro. Hier erwartet Thyssenkrupp noch im laufenden Jahr dank eines Sparprogramms eine „spürbare“ Ergebnisverbesserung.

"Mit dem Umbau von Thyssenkrupp zu einem starken Industriekonzern kommen wir weiter gut voran", sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger, der den Konzern seit 2011 führt. "Wir sind damit auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen." Hiesinger will den Umbau des Konzerns weg vom Stahl und hin zu den Technologiegeschäften weiter vorantreiben. Die Stahlsparte soll bis Ende des Jahres in ein Joint Venture mit Tata geführt werden. Das Gemeinschaftsunternehmen mit rund 48.000 Beschäftigten und einem Pro-forma-Umsatz von rund 15 Milliarden Euro wäre der zweitgrößte Stahlkocher in Europa nach ArcelorMittal.

Dank höherer Preise konnte Thyssenkrupp Steel Europe seinen operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro nach 28 Millionen im Vorjahreszeitraum verbessern. Hiesinger hatte aber bereits klar gemacht, dass er sich von einer Erholung des Geschäfts nicht blenden lassen wolle - der nächste Abschwung komme bestimmt.

Mehr zum Thema Thyssen-Krupp Der Stahl soll weg

Größte Ertragsperle bleibt das Aufzugsgeschäft. Die Sparte konnte ihren Gewinn um drei Prozent auf 220 Millionen verbessern. Der schwedische Finanzinvestor Cevian, mit 18 Prozent zweitgrößter Einzelaktionär nach der Krupp-Stiftung, hatte jüngst erneut einen Verkauf ins Spiel gebracht, trifft damit aber beim Management bislang auf taube Ohren. Die seit längerer Zeit schwächelnde Sparte Industrial Solutions mit dem Großanlagenbau musste eine Gewinnrückgang auf zwölf Millionen Euro nach zuletzt 42 Millionen hinnehmen. "Die im letzten Geschäftsjahr eingeleitete Restrukturierung soll noch im laufenden Jahr eine spürbare Ergebnisverbesserung bringen", versicherte Thyssenkrupp. (Reuters/dpa)