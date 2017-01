Die Humboldt-Universität will am kommenden Mittwoch eine Entscheidung über den Fall Andrej Holm bekannt geben. Das erklärte die Universität am Freitagnachmittag. An der Uni geht es darum, ob Holm seine Stelle – von der er derzeit beurlaubt ist – trotz falschen Angaben bei seiner Einstellung zu seiner Stasi-Vergangenheit behalten darf. Nachdem Holm fristgemäß seine Stellungnahme an der Uni eingereicht habe, werden nun zunächst die Rechtsabteilung und die Personalabteilung der HU die Stellungnahme des Anwalts von Holm weiter prüfen, heißt es in der Erklärung der HU.

Staatssekretär Andrej Holm hatte am Vormittag zusätzlich zu einer Stellungnahme gegenüber der Humboldt Universität am Freitag auch eine persönliche Erklärung abgegeben. Darin legt er noch einmal kurz seine Sicht der Dinge dar. Er entschuldigt sich außerdem "insbesondere bei den Opfern des Repressionsappartates der DDR", wenn bei diesen "der Eindruck entstanden sein sollte "er wolle "erlittenes Unrecht relativieren". Er schreibt: "Das lag nicht im entferntesten in meiner Absicht und ich möchte mich dafür entschuldigen". Es ist das erste Mal seit Beginn der Debatte um seine Stasi-Vergangenheit, dass er sich bei den Opfern des DDR-Regimes entschuldigt.

Holm macht allerdings auch deutlich, dass er sein Amt als Staatssekretär weiter ausüben möchte. Er habe im Vorfeld mit der HU einen Auflösungsvertrag erwogen, "um eine politische Entscheidung, die sich nicht hinter einer arbeitsrechtlichen einreihen sollte, möglich zu machen". In der aktuellen Situation allerdings halte er jetzt "eine arbeitsrechtliche Klärung parallel zu der politischen Entscheidung für unerlässlich." Die HU bestätigte diese Darstellung: Man habe in den vergangenen Tagen Gespräche über einen Auflösungsvertrag geführt. Holm habe "am späten Abend des 12. Januar diesen Weg verworfen".

In seiner Erklärung hält Andrej Holm weiter an seiner Aussage fest, dass er die falschen Angaben bei der HU nicht absichtlich gemacht habe, sondern nach seinem damaligen Wissensstand.

Stellungnahme an die HU

Zuvor hatte Holm seine Stellungnahme der Humboldt-Universität am Donnerstagabend fristgemäß übermittelt. Das teilte die Uni am Freitagmorgen mit. Die Universitätsleitung wird sich nun mit der Erklärung befassen. Grundlage für Holms Stellungnahme sind die Auskünfte, die die HU von der Stasiunterlagenbehörde zu seiner Person bekommen hat. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, gab die Uni zunächst nicht bekannt. "Wir prüfen", hieß es lediglich in einer Mitteilung des HU-Sprechers.

Wie es weiter geht, entscheidet Sabine Kunst, die Präsidentin der HU. Holm ist an der HU fest angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Stadtsoziologie und aktuell wegen seiner Tätigkeit als Staatssekretär für Wohnen beurlaubt. Ihm drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen bis zur Kündigung, weil er im Jahr 2005 bei seiner Einstellung falsche Angaben auf einem Zusatzbogen zum Personalbogen gemacht hat.

Das weitere Vorgehen könnte die Entscheidung der Berliner Koalition darüber beeinflussen, ob Holm weiter Staatssekretär bleiben kann. Sollte die HU Holm kündigen, müsste der Personalrat einbezogen werden. Selbst, wenn dieser der Kündigung nicht zustimmen würde, hätte er aber kein Veto-Recht. In Frage kommt als Disziplinierungsmaßnahme auch eine Abmahnung.

Wer vor dem13. Januar 1970 geboren ist, muss den Fragebogen ausfüllen

Holm hatte im Zusatzbogen bei seiner Einstellung behauptet, nicht bei der Staatssicherheit beschäftigt gewesen zu sein, keine Verpflichtungserklärung abgegeben zu haben und auch kein Geld von der Stasi bekommen zu haben. Er hatte erklärt, seinen Wehrdienst im Stasi-Wachregiment Feliks Dzierzynksi abgeleistet zu haben. Tatsächlich war er aber fünf Monate lang als Offiziersschüler bei der Stasi, wozu er sich schriftlich verpflichtet hatte, und bezog entsprechend ein deutlich höheres Gehalt als Wehrdienstleistende. Holm hat zu seiner Verteidigung erklärt, ihm sei bis vor kurzem nicht klar gewesen, dass er damals bereits hauptamtlich bei der Stasi beschäftigt war.

Den Zusatzfragebogen müssen alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ausfüllen und unterschreiben, die bei der Auflösung der Stasi am 13. Januar 1990 bereits 18 Jahre alt waren. Holm wurde kurz nach Beginn seiner Offizierslaufbahn im September 1989 19 Jahre alt. Am Ende des Zusatzbogens heißt es: „Es ist mir bekannt, dass falsche Angaben die Entlassung nach sich ziehen können.“ In der Vergangenheit sind Mitarbeiter auch von Universitäten wegen Falschangaben entlassen worden. Studierendenvertreter der HU fordern, dass Holm, der als kompetenter und engagierter Wissenschaftler gilt, seine Stelle behalten darf. Auch haben 350 Wissenschaftler sich in einem offenen Brief für ihn engagiert.