Die Stadtstaaten bilden wieder die Schlussgruppe im IQB-Ländervergleich, der am Freitag in Berlin veröffentlicht wurde. Allerdings sind auch Länder abgerutscht, die bei der vorherigen Studie von 2012 vorne standen. So lautet die Rangfolge auf den letzten Plätzen im Lesen: Nordrhein-Westfalen (Platz 14), Berlin (Platz 15) und Bremen (Platz 16). Vor fünf Jahren lag auch Hamburg noch in der Schlussgruppe, jetzt machte die Hansestadt im Lesen einen Sprung nach vorne - auf Platz 12.

In Mathematik sind die Stadtstaaten am Tabellenende unter sich geblieben: Schlusslicht bleibt Bremen, Berlin steht auf Platz 15, Hamburg auf Platz 14. In beiden Bereichen führend sind Bayern und Sachsen.

Für den Ländervergleich wurden rund 30 000 Viertklässlerinnen und Viertklässler aus über 1500 Schulen getestet. Die Schulen wurden nach einem Zufallsprinzip ausgewählt, ebenso die Klassen der ausgewählten Schulen. Die Tests fanden zwischen Mai und Juli 2016 statt.

Werden Standards in Deutsch und Mathematik erreicht?

Untersucht wurde, ob die Schüler die bundesweiten Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik erreichen. In Deutsch ging es ums Lesen, Zuhören und Rechtschreibung. Für das Fach Mathematik wurden die Kompetenzen in den Bereichen „Zahlen und Operationen“, „Raum und Form“, „Muster und Strukturen“, „Größen und Messen“ sowie „Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit“ abgeprüft.

Beim ersten Leistungsvergleich von Grundschulen, der im Jahr 2012 veröffentlicht wurde, standen durchgehend die Schülerinnen und Schüler aus Bayern an der Spitze. Es folgten Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Berlin hat sich immerhin nicht verschlechtert

Immerhin gehört Berlin in diesem Jahr zur kleinen Gruppe der Länder, die sich leicht verbessert und nicht verschlechtert haben. So verbesserten sich die hauptstädtischen Viertklässler in Mathematik ebenso wie im Deutsch-Teilbereich Zuhören um einen Rangplatz. Unter den Stadtstaaten habe sich nur Hamburg insgesamt stärker verbessern können, ist am Freitagmorgen aus Berliner Bildungskreisen zu hören. Dementsprechend gut schneiden Hamburg und Berlin im Dynamikranking der "IQB-Bildungstrends" ab. Extreme Leistungseinbrüche gebe es dagegen unter anderem in Bremen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Bildungsforscher hielten dies für "schwer erklärbar" und sähen dringenden Forschungsbedarf, heißt es. In der Berliner Bildungspolitik werde angenommen, dass die Herausforderungen für die Grundschulen - wie etwa die zunehmend heterogene soziale Zusammensetzung der Klassen - zeitverzögert nun auch in den Flächenländern angekommen seien.

Kultusminister berufen sich auf stark erhöhten Migranten-Anteil

Tatsächlich hat sich die Zusammensetzung der Schülerschaft gegenüber 2011 verändert. Der Anteil der Viertklässler mit Migrationshintergrund erhöhte sich durch den Flüchtlingszuzug um mehr als ein Drittel auf 34 Prozent. KMK-Präsidentin Susanne Eisenmann sagte, die heterogene Schülerschaft stelle die Länder vor große Herausforderungen. „Die Ergebnisse der Studie zeigen einen bundesweiten Handlungsbedarf bei der Förderung in den Kernfächern Deutsch und Mathematik.“ An den Tests teilgenommen haben allerdings nur Schülerinnen und Schüler, die mindestens seit einem Jahr in Deutschland zur Schule gegangen sind.

20 Prozent der Berliner verfehlen Regelstandards im Lesen

Insgesamt waren die Leistungen der Grundschüler nur im Lesen bundesweit gegenüber 2011 stabil. Etwa zwei Drittel erreichen mindestens die Regelstandards beim Lesen und Zuhören. Im Zuhören sank die Quote derer, die die Regelstandards erreichen, aber von 74 auf 68 Prozent, bei der Orthographie sogar von 65 auf 55 Prozent.

In der Mathematik konnte das Niveau über alle Länder hinweg nicht gehalten werden. Hier ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Regelstandards erfüllen, von 68 auf 62 Prozent gesunken. Zum Vergleich: In Sachsen sind es nur 7,2 Prozent, die im Lesen hinter den Regelstandards zurückbleiben, in Bayern sind es 7,9 Prozent, in Berlin sind es 20 Prozent und in Bremen 25,5 Prozent.

Neben dem Zustrom von Flüchtlingskindern nennen die Kultusminister die verstärkte Inklusion von Schülern mit sonderpädagogischem Förderungsbedarf als Grund für das Absinken der Leistungen. Die Studie unterstreiche noch einmal, wie wichtig Sprachförderungen sei - für alle Kinder.

Was mussten Grundschüler wissen? Beispielaufgaben des Ländervergleichs finden sich hier auf der Homepage des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.