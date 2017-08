Cassees zweiter Einwand zielt auf die Ungleichheit der Lebenschancen, die den Menschen mit der Geburt in verschiedenen Weltregionen zukommen. Wer in der Schweiz oder in Deutschland geboren ist, hat um ein vielfaches bessere Aussichten, ein menschenwürdiges Leben zu führen als jemand, den der Zufall auf Uganda verpflichtet. Abermals mit Bezug auf Joseph Carrens meint der Philosoph, dass die Staatsbürgerschaft in einem reichen Land einem feudalen Adelstitel entspreche und ein problematisches, weil den Betreffenden ohne jede Eigenleistung zukommendes Privileg darstelle.

Cassee modifiziert dabei ein bekanntes Gedankenexperiment des politischen Philosophen John Rawls, der in seinem Opus magnum „A Theory of Justice“ von 1971 über die Bedingungen einer gerechten Gesellschaft reflektiert. Unter einem „Schleier des Nichtwissens“, der uns den Blick auf unsere gesellschaftliche Position verstellte, so Rawls, würden wir im Vorhinein für Grundfreiheiten und gleiche Startchancen optieren. Cassee überträgt diesen Gedanken ins Globale. Wenn wir nicht wüssten, ob wir in Kenia oder in Kanada geboren werden, würden wir internationale Bewegungsfreiheit (also offene Grenzen) unter Garantie als Menschenrecht erachten.

Auch Open-Borders-Philosophen wollen die Grenzen nicht sofort öffnen

So weit, so abstrakt. Gerechtigkeitstheoretische Ideengebäude dieser Art und Güte mögen ja unter idealen Bedingungen plausibel scheinen. Aber sind sie es auch in der Praxis, in der konkreten, fehlerhaften Welt, die wir bewohnen?

Nun wollen die wenigsten Open-Borders-Philosophen eine Öffnung der Grenzen gleich morgen. Andreas Cassee sieht die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei allem Enthusiasmus nicht als absolutes Recht an. Werden andere Grundrechte maßgeblich tangiert, droht die öffentliche Ordnung zu kollabieren, seien Einschränkungen der Bewegungsfreiheit vorübergehend gerechtfertigt.

Trotz aller Unterschiede sind sich Cassee und Nida-Rümelin also im Grunde darin einig, dass absolute Bewegungsfreiheit auf Weltebene nur dann eine realistische Option darstellt, wenn ein Kollaps des Sozial- und Rechtsstaats nicht deren Folge ist. Anders als Nida-Rümelin meint Cassee jedoch, dass man das Recht auf freie Bewegung nicht schon deshalb einschränken darf, weil man am Horizont die Implosion von Staatlichkeit gewahrt. Erst wenn die öffentliche Ordnung tatsächlich zur Disposition stünde – wovon die europäischen Gesellschaften sehr weit entfernt seien –, wären Bewegungsschranken kurzfristig angebracht.

Wenn die Menschen keinen Grund mehr hätten, in Massen zu fliehen

Ganz gleich, ob man die Argumente für oder gegen „Open Borders“ überzeugender findet, in einem Punkt sind sich die meisten politischen Philosophen einig: Der katastrophale Migrationsdruck, der die Debatte überhaupt erst notwendig macht, ließe sich zumindest deutlich abmildern, wenn man die enormen sozio-ökonomischen Ungleichheiten, die der globale Kapitalismus hervorruft, so weit wie möglich eindämmen würde. Wenn die Menschen keinen Grund mehr hätten, ihre Herkunftsländer in Massen zu fliehen, wäre globale Bewegungsfreiheit kein Problem mehr.

Ein aktuelles Essay der früheren Berliner Ausländerbeauftragten Barbara John zum Thema lesen Sie hier.