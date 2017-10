Eine Frau ist am Freitagabend an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. „Sie starb noch an der Unfallstelle“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Eine zweite Frau, die ebenfalls an der Haltestelle stand, erlitt schwere Verletzungen.

„Der Wagen kam am späten Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache von der Landsberger Allee ab“, sagte der Sprecher. Der Fahrer des Autos wurde von der Polizei gefasst. „Nähere Informationen gibt es zur Stunde nicht“, betonte der Polizeisprecher. Die Landsberger wurde gesperrt, der Straßenbahnverkehr eingestellt.

Augenzeugen hatten die Polizei gegen 22.20 Uhr informiert. (mit dpa)