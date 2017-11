Am Freitag Mittag verkündete der Neuköllner Bildungsstadtrat Jan-Christopher Rämer (SPD) seinen Rücktritt und bat, aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu werden. Vergangenen Dienstag hatte ihn eine Polizeistreife bei laufendem Motor schlafend in seinem Auto vorgefunden. Die Polizei ließ ihn pusten, die Atemluft ergab einen Wert von 1,44 Promille. In einer Gefahrensammelstelle wurde Rämer von einem Arzt Blut abgenommen, sagte Winfrid Wenzel, Sprecher der Berliner Polizei. Das endgültige Ergebnis für den Blutalkoholwert liege noch nicht vor. Parallel wurde Strafanzeige wegen „Führen eines Fahrzeuges im Verkehr mit absoluter Fahrunsicherheit infolge Genusses alkoholischer Getränke“ erstattet. Für die Strafanzeige sei nicht relevant, dass Rämer zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht gefahren sei, erläutert Wenzel: „Juristisch macht es keinen Unterschied, ob das Fahrzeug mit 100 Kilometern pro Stunde über die Autobahn brettert oder mit laufendem Motor in der zweiten Reihe parkt.“ Ausschlaggebend sei demnach der laufende Motor, zudem hätten die Gesamtumstände darauf hingedeutet, dass das Fahrzeug zuvor bewegt worden sei.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hatte unter anderem die Neuköllner CDU-Fraktion seinen Rücktritt gefordert. Seine Amtsgeschäfte übernehmen vorerst stellvertretend die Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Grüne).

"Das Geschehene macht mich sehr betroffen"

Rämer erklärte, mit seinem Rücktritt die Konsequenz aus seinem Verhalten zu ziehen, das eine weitere Ausübung seines Amtes in bisheriger Stärke nicht möglich machte. Franziska Giffey sprach Rämer ihren Dank für seine geleistete Arbeit aus: "Das Geschehene macht mich sehr betroffen", Rämer habe sein Ressort seit 2015 mit Begeisterung und Engagement geführt. Auch Jochen Biedermann erklärte, dass er immer gut und gerne mit Rämer zusammen gearbeitet habe: "Ich gebe mir Mühe, sein politisches Wirken weiter zu vertreten", so Biedermann.

Für einen neuen Kandidaten für das Amt des Bezirksstadtrats hat die SPD-Fraktion Neukölln das Vorschlagsrecht. Die vorgeschlagene Person muss von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt werden.