Nichts ging mehr am Dienstagabend auf der viel befahrenen Heerstraße. Überall Blaulicht, überall Feuerwehr. Mittendrin: ein qualmender Doppeldecker der BVG.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Rettungskräfte aus der BVG-Leitstelle kurz vor 20 Uhr alarmiert, weil ein Feuer aus ungeklärter Ursache gebrochen war in einem Bus der Linie X34 (Bahnhof Zoo-Kladow). Der Einsatzort lag an der Straßenkreuzung Pichelsdorfer Ecke Heerstraße. Dort parkte der Bus direkt an der Haltestelle; die Kreuzung wurde abgesperrt. "Verletzt wurde niemand", hieß es in der Feuerwehrzentrale in Berlin. In Brand geraten war demnach der Katalysator des BVG-Busses.

Im Einsatz waren auch Feuerwehren aus Schöneberg und Gatow

"Wir waren mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort", berichtet die Feuerwehr. Alarmiert wurden die Wachen in Spandau, aber auch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gatow, wie die Rettungskräfte auf ihrer Facebookseite mitteilten. Auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwache Schöneberg war zufällig vor Ort und konnte eingreifen. Dabei handelt es sich um ein Trockenlöschfahrzeug, von dem die Feuerwehr ganz wenige hat; grob gesagt: ein Pulverlöscher auf vier Räder.

Welche Folgen der Brand hat, war am Morgen unklar. Die BVG brachte den Bus auf ein nahe gelegenes Betriebsgelände.

Zuletzt hatte ein Bus ziemlich genau vor einem Jahr gebrannt. Damals hatte ein kaputter Scheibenwischer-Motor den Brand im Doppeldecker ausgelöst.

