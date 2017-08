Auf einem Firmengelände an der Straße Am Juliusturm im Spandauer Ortsteil Haselhorst wurde am Dienstag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es soll sich um eine russische Bombe mit einem Gewicht von 100 Kilo handeln. Die Entschärfung begann um 20 Uhr. Der erste Zünder war bereits vor 21 Uhr entschärft worden, der zweite bereitete offenbar Mühe. Erst kurz vor 23 Uhr konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Polizei hatte einige in der Nähe befindliche Läden und eine Kleingartensiedlung evakuiert. Die umliegenden Straßen waren zuvor gesperrt worden, auch die Buslinien 236, 133, X33 sowie die U-Bahnlinie U7 zwischen Rathaus Spandau und Rohrdamm waren betroffen. Der Flughafen Tegel war stundenlang lahmgelegt. „Keine Starts & Landungen wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe“, hatte der Flughafen kurz nach 20 Uhr getwittert. Später waren dann durch Änderung der Betriebsrichtung kurzzeitig Starts möglich gemacht worden. Das Konzert der Band Cypress Hill auf der Zitadelle war nicht betroffen.