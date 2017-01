Kurz vor Schulbeginn staut es sich an der Eisenacher Straße/Luitpoldstraße. Ein Auto mitten auf der Kreuzung, ein Auto links, ein Auto rechts und ein Fahrer, der plötzlich aus seinem Wagen steigt und brüllt: „Können Sie sich mal darum kümmern? Da muss mal draufgetreten werden!" Er schreit in Richtung der Polizisten, die sich an diesem Montagmorgen um das Verkehrschaos an der Schöneberger Kreuzung kümmern.

Vergangene Woche hat die Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg hier ihr Schülerlotsenprojekt aufgrund von Sicherheitsrisiken durch Verkehrsrowdys eingestellt. Seitdem diskutieren in Berlin Schulen, Polizei und Politik, wie die Sicherheit auf Schulwegen garantiert werden kann. Braucht es bauliche Maßnahmen, eine besserer Verkehrserziehung oder schärfere Kontrollen? Florian Graf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sowie Burkard Dregger, Innenexperte der CDU-Fraktion, trafen sich am Montagmorgen mit Beamten der Polizei vor Ort, um sich persönlich ein Bild von der Verkehrssituation zu machen. "Die Stärke des Rechts ist gefragt und die muss man durchsetzen", sagt Graf. "Es ist unsere Pflicht die Polizei zu unterstützen."

Polizei übernimmt vorerst Job der Lotsen

Die Polizei selbst ist an diesem Morgen neben den Pressesprechern mit mehreren Beamten vor der Werbellinsee-Grundschule vertreten. „Wir sind da um aufzupassen", sagt einer von ihnen. Bis das Schülerlotsenprojekt wieder zurück ins Leben gerufen werden kann, soll mindestens ein Beamter täglich den Weg zur Grundschule sichern. Ein dauerhafter Zustand könne das, laut Andreas Tschisch aus dem Stab des Polizeipräsidenten, allerdings nicht sein. „Man kann nicht verlangen, dass vor jeder Schule morgens zwei bis drei Beamte stehen", sagt er. "Dafür fehlen uns die Kapazitäten."

Zwei Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr laufen derzeit an der Schöneberger Grundschule. Man nehme die Vorfälle sehr ernst, überprüfe die Lage und habe sich dahingehend entschieden das Lotsenprojekt vorerst einzustellen, erklärt Andreas Tschisch. Dass es sich an der Ecke Eisenacher Straße/Luitpoldstraße um eine gefährliche Kreuzung handelt, will er jedoch nicht bestätigen. Das Sicherheitsrisiko sei mehr ein subjektives Gefühl, als ein objektiver Tatbestand. "Es gab diese zwei Vorfälle, aber abgesehen davon können wir das statistisch nicht bestätigen", sagt Tschisch. "Das es hier sau gefährlich ist, würde ich nicht sagen." Dem Polizisten zufolge liegt das Problem eher bei Rüpeln als bei Rasern. Schülerlotsen würden nicht selten von Autofahrern bedrängt und genötigt, die die jungen Verkehrsteilnehmer als Belästigung ansehen, erklären Graf und Dregger. Die CDU-Politiker sagen deutlich: "Schülerlotsen sind ein Gewinn, kein Freiwild für Straßenrowdys".

Sensibilisierung statt baulicher Maßnahmen

"Wenn der Respekt gegenüber Verkehrsteilnehmern und vor allem gegenüber Kindern abnimmt, müssen unsere Alarmglocken angehen", sagt Burkard Dregger. "Da helfen bauliche Maßnahmen nicht, da hilft nur Sensibilisierung." Alle 427 Berliner Grundschulen will die CDU jetzt befragen, um zu überprüfen, ob es an anderen Schulen ähnliche Phänomene gibt. Man werde das Ganze eingehend untersuchen und versuchen Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Der Polizei wurden laut Tschisch, seit den Ereignissen an der Werbellinsee-Grundschule, keine weiteren Fälle gemeldet - weder von anderen Schulen, noch von den Verkehrssicherheitsbeamten der Polizei. Er sagt: „Es ist zu früh, um von einem berlinweiten Problem zu sprechen.“ Die Senatsverwaltung für Bildung erklärt derweil, dass es immer wieder Meldungen über Fehlverhalten von Autofahrern an Lotsenübergängen gebe.