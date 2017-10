Mancher wird ein ziemliches Déjà-vu haben, wenn er sich in diesen Tagen an einschlägigen deutschen Bahnhöfen oder Universitätsstädten aufhält: Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) wärmt ihre Plakat- und Pfannkuchenkampagne vom Frühjahr auf, um Lehrer und Erzieher nach Berlin zu locken.

"Du hast unseren Kindern gerade noch gefehlt! Herzlich willkommen in Berlin", heißt es auf Werbeflächen und auch auf Postkarten, die verteilt werden sollen. An den Universitäten von Düsseldorf, Dortmund und Frankfurt am Main bekommt der Aufruf noch eine lukullische Untermalung, indem Pfannkuchen unter die Lehramtsabsolventen gebracht werden. Denn während Berlin seine Lehramtsstudienplätze künstlich verknappte, bilden andere Bundesländer mehr Lehrer aus als sie benötigen - weshalb es Berlin auch immer wieder gelingt, Lehrer anzuwerben.

Die Not wird allerdings immer größer, weshalb Berlin jetzt noch eine Schipp drauflegt: Die Stadt kann mit den deutschlandweit besten Grundschulgehältern werben. Mit den jetzt angebotenen 5200 Euro im Monat stehen Berliner Pädagogen zumindest in den ersten Arbeitsjahren finanziell besser da als die verbeamteten Kollegen in anderen Bundesländern. Und mit 26 oder 30 Jahren steht für viele ein interessanter Lebensort höher im Kurs als die Tatsache, dass Beamte eine höhere Alterssicherung erwarten können.

Dafür spricht zumindest die Tatsache, dass es immer noch einige hundert voll ausgebildete Lehrer gibt, die lieber in Berlin angestellt arbeiten als sich - etwa in Mecklenburg-Vorpommern verbeamten zu lassen.