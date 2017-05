Generationen-BVV: Was beschäftigt Spandau?. Noch nichts vor am Mittwoch? Um 17 Uhr ist Generationen-BVV im Rathaus. Schauen wir mal kurz, was Spandau bewegt.

Da finden wir den Antrag, sich für eine S-Bahnstrecke nach Hakenfelde-Nord einzusetzen über die Bötzowbahn („schneller realisierbar als die Tram-Träumerei über die Siemensbahn“), da wird die Auflösung von Radwegen an den Bushaltestellen vorm Rathaus gefordert („gefährlich für BVG-Fahrgäste“), da geht’s um Müll in der Altstadt, am Seegefelder Weg und an der Badewiese in Gatow, um Flutlicht für Schwarz-Weiß Spandau und „Geruchsbelästigung“ vor der Seniorenresidenz Katharinenhof im Uferpalais.

Hier geht’s zur gesamten Tagesordnung – die BVV ist öffentlich.

