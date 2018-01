Beim Aldi gibt es künftig auch Wohnungen. Allerdings nicht in, sondern auf den Läden. Das Unternehmen Aldi Nord stellte am Mittwoch sein Konzept für neue Märkte in Berlin vor. In den nächsten fünf Jahren könnten 2000 Wohnungen entstehen, sagte der Geschäftsführer der Aldi-Immobilienverwaltung, Jörg Michalek. Dabei würden in der Regel bestehende Märkte abgerissen und ein Neubaublock mit Wohnungen und Tiefgarage errichtet, der sich an die Umgebung anpassen soll. Der Aldi-Markt im Erdgeschoss werde dann größer sein als bisher. Bei zwei Pilotprojekten in der Neuköllner Silbersteinstraße und der Lichtenberger Sewanstraße wachsen die Märkte von 800 auf 1200 Quadratmeter. Dort könnten 200 neue Wohnungen schon im Jahr 2019 bezugsfertig sein.

Pro Markt sollen 50 bis 70 Wohnungen entstehen, im Standard der Berliner Wohnungsbaugesellschaften. 30 Prozent der Wohnungen will Aldi nach dem Berliner Modell als Sozialwohnungen für 6,50 Euro auf den Markt bringen, für die sonstigen Wohnungen werde die Kaltmiete maximal zehn Euro betragen. Zinslose Kredite aus dem Wohnungsbauförderprogramm des Landes werde man nicht in Anspruch nehmen, das sei "Firmenpolitik", sagte Pressesprecher Florian Scholbeck. Die Wohnungen sollten im Besitz von Aldi verbleiben.

Bei Senat und Bezirken renne man mit den Projekten offene Türen ein, sagte Michalek. Klar ist aber auch, dass die Bezirke für die Genehmigung größerer Märkte eine Gegenleistung fordern, in diesem Fall durch den Bau günstiger Wohnungen.