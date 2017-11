Gute Laune im Abgeordnetenhaus: Die Bildungsexpertinnen von SPD, Linken und Grünen konnten am Mittwoch große Erfolge in den Haushaltsverhandlungen verkünden. Allein 32 Millionen Euro gibt es, damit 6000 Grundschullehrer ab Januar 2019 auf die höchste Besoldungsstufe A13/E13 angehoben werden können. Das soll auch für die LuK-Lehrer gelten, also für die ehemaligen DDR-Lehrer für untere Klassen. Damit zieht Berlin mit Brandenburg gleich - allerdings vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung des Finanzsenators, der diese Höherbesoldung laufbahnrechtlich so schnell nicht für möglich hält.

Quereinsteiger unterrichten weniger

Einen Durchbruch gab es auch bei den Quereinsteigern: Um die Qualität zu verbessern, sind folgende Punkte geplant:

1. Quereinsteigende sind mindestens vier Wochen vor ihrem ersten Tag als Lehrkraft verpflichtend in Vollzeit in Unterrichtsvorbereitung und -durchführung zu qualifizieren und unterrichten über die ersten zwei Monate hinweg für mindestens einen Drittel ihrer Stunden gemeinsam mit anleitenden Lehrkräften, um einen fließenden Einstieg und stückweise Verantwortungsübernahme zu ermöglichen.

2. Die Stundenverantwortung für Quereinsteigende wird von 19 auf 17 abgesenkt und die dabei freiwerdenden zeitlichen Ressourcen sind verbindlich für die Mentoringstunden an der Schule einzusetzen.

3. Für Bachelor-Absolventen der MINT-Fächer und Musik ohne bisherigen Lehramtsbezug sollen Stipendienprogramme zur Verfügung gestellt werden, um einen Quereinstiegsmaster für das Lehramt zu absolvieren.

4. Schulen, die sich in der Ausbildung der Lehramtanwärter/innen, der Quereinsteigenden sowie Praxissemester-Teilnehmer/innen durch ein hohes Engagement auszeichnen (indem sie besonders viele Anwärter/innen betreuen), sind zusätzliche entlastende Betreuungs-Poolstunden zu gewähren über die zwei Mentoringstunden für Quereinsteigende hinaus.

Gewinnzulage an Brennpunktschulen

Um Brennpunktschulen zu helfen, voll ausgebildete Lehrer zu bekommen, wird es eine Gewinnzulage geben: In Schulen ab 70 Prozent Hartz-IV-Schüleranteil soll die Zulage 300 Euro betragen. Das würde rund 3650 Lehrkräfte betreffen.

Alle Neuerungen zusammen kosten etwa 150 Millionen Euro zusätzlich.