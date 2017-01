Die Realos in der grünen Abgeordnetenhausfraktion haben nach der Wahl deutlich an Einfluss verloren: Auf ihrer Sitzung am Dienstag konnten sich die Linken mit mehreren Personalien durchsetzen. Prominentestes Opfer ist die angesehene bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Stefanie Remlinger: Sie verlor ihren Posten an die dem linken Flügel zugehörige Marianne Burkert-Eulitz. „Die Fraktion hat einen großen Fehler gemacht“, kommentierte die ehemalige grüne Bildungssenatorin Sybille Volkholz das Wahlergebnis." Er sei "entsetzt, wie Gruppeninteressen die bildungspolitische Arbeit der Grünen für eine gute Berliner Schule kaputt machen", sagte der ehemalige Kreuzberger Bildungsstadtrat Dirk Jordan.

Remlinger galt in den vergangenen fünf Jahren als diejenige Abgeordnete im Bildungsausschuss, die sich am besten in allen entscheidenden bildungspolitischen Fragen auskannte und sich besonders engagierte. Zudem verschaffte sie dem Schulbereich zusätzliche Aufmerksamkeit, weil sie zugleich im Hauptausschuss Schulfragen nach vorn brachte. „Sie hat mir den Glauben an die Politik zurückgegeben“, wird eine Schulleiterin zitiert, die ebenso entsetzt wie viele andere über die Entscheidung der Fraktion ist.

Die Personalie zeichnete sich intern schon vor einer Woche ab. Daraufhin hatte sich die Landesabeitsgemeinschaft (LAG) Bildung der Grünen mit einem Brief an die Fraktion gewandt, um ihre "Sorge und Unverständnis" über die drohende Entscheidung zu äußern. Stefanie Remlinger habe grüne Bildungspolitik in den vergangenen Jahren "entscheidend mit

geprägt und nach Außen hin erfolgreich vertreten" heißt es in dem Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt. Sie genieße "hohes Ansehen bei den Berlinerinnen und Berlinern, die sich im Bildungsbereich engagieren".

"Ein Reputationsverlust grüner Bildungspolitik“

Wenn Remlinger als bildungspolitische Sprecherin nicht wiedergewählt werde, bedeute dies einen „Reputationsverlust grüner Bildungspolitik“, heißt es weiter im Brief der LAG.



Remlinger war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Dem Vernehmen nach wurde ihr nur die berufliche Bildung als verkleinerter Sprecherbereich angeboten. Dieses Feld hatte sie in den vergangenen fünf Jahren überhaupt als einzige Abgeordnete ernsthaft bearbeitet. Es wird aber seit langem von Berufsschulvertretern gefordert, dass allgemeinbildende und berufliche Schulen nicht getrennt sondern gemeinsam vertreten werden, zumal sie auch im selben Senatsressort zusammengefasst sind.

"Als Berufsbildner halte ich nichts davon, die Zuständigkeit für die berufliche Bildung von der Allgemeinbildung abzutrennen", hatte denn auch der langjährige Berufsschulleiter, Personalrat und Gründungsmitglied und Vorsitzender des eigenständigen Schulleitungsverbandes Berufliche-Bildung-Berlin, Pit Rulff, den grünen Fraktionären im Vorfeld der entscheidenden Sitzung geschrieben. Das machte auf die Linken ebensowenig Eindruck wie die Tatsache, dass Rulff sich als "Gründungsmitglied von AL und Grünen" zu erkennen gab.

Die Entscheidung der Fraktion stößt auch deshalb auf Unverständnis, weil Remlinger von der Landesmitgliederversammlung der Grünen ausdrücklich in ihrer Eigenschaft als Bildungspolitikerin für das Abgeordnetenhaus nominiert worden war. Rulff hatte die Fraktion denn auch auch gefragt, „ob auch wir Grünen gleich am Anfang uns selbst ein Bein stellen wollen, indem Stefanie den Bildungsbereich nicht weiter namhaft und engagiert vertreten darf.“

Neben der Bildungspolitikerin wurden auch andere Realos wie der bisherige bau- und wohnungspolitische Sprecher Andreas Otto teilweise entmachtet: Er behält nur den Baubereich.