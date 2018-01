Der umstrittene Lehrer Nikolai N. ist nach einem Tagesspiegel-Bericht am Wochenende vom Unterricht vorerst freigestellt worden. Zudem soll es am Morgen ein Gespräch mit der Schulaufsicht gegeben haben. N. tritt auf Youtube als "Volkslehrer" auf und verbreitet in seinen Videos Verschwörungstheorien nach Reichsbürger-Manier. Dennoch ist er als Lehrer an der Vineta-Grundschule in Gesundbrunnen angestellt und unterrichtete dort Sport, Musik und Englisch.

In seinem aktuellen Video teilte N. nun mit, dass er freigestellt worden sei. Die Senatsverwaltung für Bildung hat zudem Strafanzeige wegen des Verdachts auf Volksverhetzung gestellt und eine sogenannte Reichsbürgermeldung an die Senatsinnenverwaltung aufgegeben. Nun soll der Verdacht geprüft werden. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik, das Grundgesetz und deren Behörden nicht an.

Die Schulleitung wusste von dem Fall

Der kommissarische Schulleiter der Vineta-Grundschule wusste von den Aktivitäten des Lehrers im Netz. Es habe aber keine Beschwerden von Eltern und Schülern gegeben. Zuvor hatte der "Volkslehrer" an der Moabiter Grundschule unterrichtet, dort hatten sich vor rund drei Jahren allerdings Eltern beschwert. N. soll mit den Kindern über die Illuminati gesprochen haben.

Nach dem Einschreiten der Schulleitung wechselte N. die Schule. Auch an der Vineta-Grundschule sollen Gespräche mit der alten Schulleitung stattgefunden haben, wie eine Abgrenzung zwischen Privaten und Schulischem stattzufinden habe. Gespräche mit der Schulverwaltung sollen ebenfalls vor dem Bekanntwerden des Falls stattgefunden haben. Am Dienstag will der Landesschülerausschuss sich zu dem Fall äußern.