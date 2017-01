Gedenken Heute vor 72 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Seit 2005 ist der 27. Januar Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Bundestag findet aus diesem Anlass um 9 Uhr eine Gedenkstunde statt.

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg erinnert an die in der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen um 16 Uhr am Denkmal in der Ebertstraße in Tiergarten (unter diesem Tagesspiegel-Link finden Sie die Geschichte: "Die vergessenen Opfer - Seit 2014 gibt es ein Denkmal, das an die "Euthanasie"-Morde erinnert. Und auch an die Zwangssterilisierten, die bis heute nicht als "rassisch Verfolgte" anerkannt sind.")

Am Abend singt der Gofenberg Chor jiddische Lieder in der Kirche zum Heilsbronnen in Schöneberg, Jugendliche aus der Gemeinde lesen aus Imre Kertész Roman eines Schicksallosen, Beginn ist um 18 Uhr, der ist Eintritt frei.

Die Demonstrationen am Wochenende

Die Kommission für Bürgerarbeit Pankow demonstriert ab 17.30 Uhr mit einer Lichterkette auf der Berliner Straße „für ein tolerantes und gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus“ (200 Teilnehmer).

Auf dem Pariser Platz wollen ebenso viele Menschen gegen die „anhaltende Militärgewalt gegen die englischsprachige Bevölkerung in Kamerun“ protestieren (11-17 Uhr).

Für Sonnabend ist eine Demo mit 500 Teilnehmern unter dem Motto „Nuriye, Holm, Kalle - wir bleiben alle“ angemeldet (ab 12 Uhr vom Rosa-Luxemburg-Platz zur Universitätsstraße).

„Kältetod in Europa - not in my name“ ist der Titel einer Kundgebung am Sonntag am Hauptbahnhof (Washingtonplatz, 300 Teilnehmer, 12-16 Uhr).

Außerdem üben zehn Demonstranten Kritik an der „Euphemisierung der ökologischen Folgen und ethischen Bedenken der kapitalistischen Landwirtschaft auf der Grünen Woche“ (10-13 Uhr, Neue Kantstraße, Ecke Messedamm.

+++

Aus dem neuen Checkpoint Tagesspiegel - zu bestellen unter www.tagesspiegel.de/checkpoint