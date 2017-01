In den sozialen Diensten der Berliner Jugendämter ist jede achte Stelle nicht besetzt, in manchen Bezirken sogar jede fünfte. Dies belegen neue Angaben der Jugendverwaltung, die dem Tagesspiegel vorliegen. Demnach fehlen in diesem Bereich, der auch für den Kinderschutz zuständig ist, rund 100 Mitarbeiter.

Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) führt die geringe Besoldung dazu, dass Sozialpädagogen und Sozialarbeiter nach Brandenburg abwandern, wo der monatliche Bruttoverdienst um rund 400 Euro höher liegt. Dies gilt auch im Erzieherbereich. Am Donnerstag traten daher rund 4000 Erzieher und Jugendamtsmitarbeiter gemeinsam in den Warnstreik, um für eine Angleichung der Gehälter zu demonstrieren. GEW und Verdi hatten dazu aufgerufen.