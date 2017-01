Knapp zwei Wochen sind vergangen, seitdem die Werbellinsee-Grundschule in Schöneberg ihr Schülerlotsenprojekt aufgrund von Sicherheitsrisiken durch Verkehrsrowdys eingestellt hat. Seitdem diskutieren Schulen, Polizei und Politik, wie Schulwege sicherer werden können.

Die Grünen-Fraktion der BVV Tempelhof-Schöneberg bringt nun einen neuen Vorschlag in die Debatte ein: Die Einführung sogenannter Schulstraßen, die eine halbe Stunde vor Schulbeginn vollständig gesperrt werden sollen. „Wir müssen neue Wege ausprobieren. Und das wäre eine Maßnahme, die sich zügig durchsetzen lässt“, sagt Annabelle Wolfsturm aus dem Verkehrsausschuss der BVV.

Die Grüne geht davon aus, dass die Bezirke selbstständig entscheiden können, ob sie kleine Straßen zeitweilig sperren. Am 18. Januar soll der Antrag der Grünen in der BVV behandelt werden. Weitere Inhalte sind unter anderem die Diskussion baulicher Maßnahmen wie Bodenschwellen, Sackgassen und Zebrastreifen. Außerdem sollen Polizei und Ordnungsamt regelmäßige Kontrollen durchführen. Kontrollen und polizeiliche Unterstützung als erste Sofortmaßnahme fordern derweil auch CDU und FDP.

SPD-Schulstadtrat hält Straßensperrung für mögliche Option

Oliver Schworck, Schulstadtrat in Tempelhof-Schöneberg, hält eine stärkere Überwachung ebenfalls für ein probates Mittel, um Verkehrsverstöße zu vermeiden. Doch auch die Einführung von Schulstraßen findet der Sozialdemokrat nicht abwegig: „Ich habe auch mit der Schulleitung darüber gesprochen, ob es Sinn macht bestimmte Straßen für einen bestimmten Zeitraum zu sperren, um die Situation zu erleichtern“, sagt er.

Da zwei Sackgassen zu der Werbellinsee-Grundschule führen, könne er sich eine vorrübergehende Sperrung der Straßen in diesem konkreten Fall durchaus vorstellen. Zunächst müsse jedoch überprüft werden, ob das mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar sei. „Außerdem muss es dann ein Halteangebot für die Autos in der Nähe geben“, sagt Schwock. „Wenn die Eltern morgens in zweiter Reihe halten, um ihre Kinder rauszulassen, wird die Gefahr für die Schüler auch nicht kleiner.“