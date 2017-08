André Görke berichtet aus SPANDAU: +++ Erschossen und ertrunken: Die Toten an der Grenze zu Spandau +++ Mauerlauf: 1000 Sportler, 400 Helfer +++ Standesamt Spandau: Lieber nicht „Spontankunde“ +++ Freibad Staaken: Uralte Technik, bald wieder dicht +++ JVA Hakenfelde: „Wir haben jetzt Ökostrom“ +++ Havelpark: Gastro im verwaisten Baumarkt +++ Baustellen-Update zur Falkenseer und Seegefelder Straße +++ Kreuzfahrer in Spandau: 9 Tage bis Prag +++ Ausgestorbene Vögel? In Kladow piepen sie noch +++

Aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG meldet sich Sigrid Kneist mit folgenden Themen: +++ Die SPD hält nichts von einem Sperrbezirk +++ Erinnerung an die Maueropfer: Eduard Wroblewski stirbt nach 274 Schüssen +++ Keine weiteren Klagen gegen die Dresdener Bahn: Es kann gebaut werden +++ Der Bezirk liegt bei der Betreuung durch Tagesmütter vorne +++

Und Ingo Salmen schreibt über MARZAHN-HELLERSDORF: +++ U5-Bahnhöfe kommen unter Denkmalschutz +++ Gartenumbau am Blumberger Damm – aber nicht bei der IGA +++ Die verlorenen Jungschwäne aus dem Wuhletal +++ Wie die Leichtathletik-WM für Mayada Al-Sayad verlaufen ist +++ Buchvorstellung: Die Gärten der Welt auf 192 Seiten +++

