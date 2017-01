In Neukölln häufen sich in den letzten Monaten Straftaten mit rechtem Hintergrund. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat nun eine spezielle Ermittlungsgruppe einberufen: "Rechte Straftaten in Neukölln" (Resin). Die Gruppe mit fünf Ermittlern haben ihre Arbeit bereits aufgenommen, sagte ein Sprecher des Innensenators. Allein seit Oktober habe es laut Geisel 20 rechte Straftaten im Bezirk gegeben. Mitte Januar haben Unbekannte das Auto der SPD-Politikerin Mirjam Blumenthal angezündet. Der Jugendverband „Falken“ war mehrfach das Ziel mutmaßlich rechtsextremistischer Anschläge gewesen.

Alte Ermittlungsgruppe "EG Rex" im Juli eingestellt

Nun steht Blumenthal unter Polizeischutz, das bestätigte die Politikerin am Freitag. Innensenator Geisel will die Falken am Freitag besuchen. Blumenthal erhofft sich davon ein Gespräch über die neue Ermittlungsgruppe. Diese war Mittwoch auch bereits Thema in der BVV. Bis auf AfD und CDU stimmten alle Parteien dafür, dass die im Juli durch den damaligen Innensenator Henkel eingestellte "EG Rex" - die Ermittlungsgruppe gegen Rechtsextremismus - wieder eingesetzt wird. "Es gilt noch zu klären, ob Resin ein ausreichender Ersatz für die EG Rex ist", sagt Blumenthal.

Diese habe damals direkt aus Neukölln dem Landeskriminalamt zugearbeitet und habe ihre Zentrale am Zwickauer Damm im Süden des Bezirks gehabt, sagt die SPD-Politikerin. Ob die neue Gruppe "Resin" von Neukölln aus arbeiten wird oder von der Zentrale des LKA in Tempelhof aus, konnte ein Sprecher von Andreas Geisel am Freitagvormittag noch nicht genau sagen. Blumenthal wünscht sich eine Verortung der Gruppe im Neuköllner Süden, da hier die rechtsextreme Szene ihr Zentrum habe.

Brandanschläge auf Autos politischer Aktivisten und linkes Café

Linke Institutionen in Neukölln wurden in den letzten Monaten wiederholt Ziele rechter Gewalt. In der Nacht zu Montag brannte gegen 1.30 Uhr in Neukölln das Auto des Inhabers der Buchhandlung "Leporello" in Rudow vor dessen Haustüre, eine halbe Stunde später das des bekannten IG-Metall-Aktivisten Detlef Fendt. Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. In den vergangenen Wochen hatte es bereits Brandanschläge gegeben.

Im Dezember waren in der Buchhandlung Leporello die Schaufensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt worden. Zuvor hatte es dort eine Veranstaltung unter dem Motto „Was tun gegen die AfD? Aufstehen gegen Rassismus" gegeben. Ostermann engagiert sich bei den "Neuköllner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus". Außerdem gab es einen Brandanschlag auf das linke Café "K-Fetisch".