Montagnacht brannten zwei Autos in Friedrichshain und in Wedding. Gegen 23.15 Uhr bemerkten Passanten einen brennenden Wagen an der Ecke Revaler Straße Ecke Niemannstraße. Ein daneben parkendes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Anwohner meldeten einen Flammen aus einem Fahrzeug in einem Hinterhof in der Weddinger Maxstraße, auch hier wurde ein zweites Auto, dass daneben stand, beschädigt. In beiden Fällen ermittelt ein Brandkommissariat. Die Polizei geht zurzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus. (Tsp)