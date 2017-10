Zwei junge Männer sollen am frühen Samstagmorgen zwei junge Frauen mit Drogen betäubt haben. Die Polizei nahm die beiden um 4.30 Uhr an einem Imbiss an der Warschauer Straße fest. Die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren hatten den beiden jungen Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren nach Zeugenaussagen einen Joint gegeben. Nach jeweils einem Zug am Joint sollen die Frauen zusammengebrochen und bewusstlos geworden sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen dann die jungen Frauen aufgefangen und augenscheinlich durchsucht haben. Als Passanten sich einschalteten, flüchteten die beiden. Durch in der Nähe befindliche Einsatzkräfte wurde die Umgebung abgesucht, die beiden Männer wurden festgenommen. Die beiden Frauen kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen.