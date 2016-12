Nach Polizeiangaben brannten zunächst ein BMW und in der Folge dann noch drei weitere Fahrzeuge aus. Eine Anwohnerin der Rigaer Straße hatte die Flammen an dem BMW gegen 22.50 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In der Nacht zuvor waren zwei hochwertige Fahrzeuge ganz in der Nähe der Rigaer, in dem Neubaugebiet Alter Schlachthof, angezündet worden.