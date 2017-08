Nach Angaben der Polizei vernahmen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 20.15 Uhr Knallgeräusche und entdeckten kurz darauf diverse Farbflecken an der Klinkerfassade des Gebäudes in der Ohlauer Straße. Zudem wurden zwei Schriftzüge auf einer Länge von circa drei und sechs Metern festgestellt. Fünf in unmittelbarer Nähe geparkte Autos wurden durch Farbspritzer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund. (Tsp)