Nach einem Einbruch in eine Fahrschule nahmen Polizisten Sonntagabend zwei Tatverdächtige in Kreuzberg fest. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.40 Uhr eine zerstörte Fensterscheibe der Fahrschule in der Friedrichstraße bemerkt. Mehrere Zeugen nahmen in diesem Zusammenhang eine Gruppe Jugendlicher und das Wegfahren eines Autos der Fahrschule wahr. Weitere Ermittlungen führten zur Oranienstraße Ecke Lobeckstraße, wo der Fahrschulwagen einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der VW stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, der die Oranienstraße in Richtung Rudi-Dutschke-Straße befuhr. In Folge des Unfalls prallten die beiden VW jeweils in ein parkendes Auto. Zwei Insassen des entgegenkommenden Wagens erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Insassen des Fahrschulautos flüchteten. Polizisten nahmen noch in der Nähe zwei Tatverdächtige fest. Die beiden arabischstämmigen Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden der Kriminalpolizei überstellt.