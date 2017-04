Der Unfall geschah am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr in der Kreuzberger Dudenstraße. Nach Polizeiangaben wollte ein 38-jähriger Autofahrer von der Dudenstraße nach links in die Höhndorfstraße abbiegen. Wieso er den links von ihm in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer touchierte, ist unklar. Drei Zeugen schilderten der Polizei drei unterschiedliche Versionen des Hergangs. Einer sagte, der Radfahrer wollte ebenfalls links abbiegen, einer sagte, dass der Radfahrer geradeaus wollte. Dies erscheint allerdings unwahrscheinlich, da der Unfall sich schon fast auf der Gegenfahrbahn ereignete. Der dritte Zeuge meinte, dass der Autofahrer wenden wollte. Der 37-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte noch nicht befragt werden. An der Unfallstelle gibt es eine separate Linksabbiegerspur. Hinweise auf Alkohol gibt es nicht.