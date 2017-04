Ein schwerer Unfall ereignete sich Sonntagabend an der Ecke Höhdorfstraße / Dudenstraße in Kreuzberg. Ein Radfahrer wurde von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Radler in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Angaben zum Unfallhergang konnte der Sprecher noch nicht machen. (Tsp)